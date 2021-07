Tormenta causó en Coatzacoalcos caída de árboles y apagones

En este sentido, precisó que el corte de luz fue en la colonia María de la Piedad, desde la avenida Bellavista hasta el Malecón Costero y desde el bulevar Manuel Ávila Camacho hasta la avenida Independencia.

PUBLICIDAD

De igual forma, dijo que las colonias del poniente, zonas bajas y ejidos, no reportaron la presencia de lluvias.

Noticia Relacionada Este miércoles incrementarán lluvias en Veracruz; seguirá el calor

"Las lluvias van a continuar para el sur durante el fin de semana, no de manera intensa pero probablemente sea lluvia abundante y estaremos pendiente del pronóstico. Evitemos caminar en calles inundadas, no nos arriesguemos porque no sabemos cuáles son las condiciones del terreno en ese momento y un descuido puede ocasionar un accidente", puntualizó.

En caso se presentarse una tormenta eléctrica, evitar estar cerca o bajo árboles e incluso postes de energía eléctrica, y en caso de manejar, lo realicen con precaución evitando las zonas que constantemente se inundan.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD