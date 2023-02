Frente frío deja techos volados, árboles caídos y autos atorados en Coatzacoalcos

Un estimado de 30 incidentes fueron los que la Dirección Municipal de Protección Civil (PC) de Coatzacoalcos, durante el paso del Frente Frío 28.

"Fue rápido, pasó el día viernes, causó algunas afectaciones en el municipio, principalmente en la cabecera municipal, tuvimos 11 vecinos que nos reportaron problemas con sus techos, se les brindó apoyos para que no se les volaran... habrán sido el día viernes alrededor de 30 eventos", indicó el director municipal de PC, David Esponda Cruz.

En el recuento de PC hubo un árbol caído en Niños Héroes, en la colonia El Olvido, así como una caseta telefónica caída en Abasolo esquina Hidalgo, vehículos atascados entre las colonias Gaviotas y Puerto Esmeralda.

"En la playa no tuvimos problema... no pasaron mayores y no tuvo afectaciones en la integridad física de las personas... todo eso tuvo conocimiento del alcalde, que estuvo dirigiéndonos", remarcó.

En cuanto a anuncios espectaculares se tuvo reporte de tres con problemas de posible desprendimiento de las lonas: Zaragoza y Matamoros; Juan Osorio y Cristóbal Colón; y Juventino Rosas esquina Paseo Miguel Alemán.

"Estuvimos en contacto con el proveedor de esta instalación y por las mismas condiciones de los vientos no pudieron bajarla el día viernes, tomaron las acciones para retirarla (el sábado)", mencionó David Esponda.