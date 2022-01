sindicalizados_de_cmas,_sin_recibir_aguinaldos_y_fondos_de_ahorro

Aunque Jaime Martínez Web continúa como Director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), Coatzacoalcos, los trabajadores sindicalizados siguen sin recibir el pago del aguinaldo y fondo de ahorro.



La Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Agua Potable María de la Luz Acosta Cabrera declaró que no tienen ningún trato de Martínez Web, pues las negociaciones las realizan directamente con la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento Porteño.



"Las oficinas no están acéfalas sigue la misma administración, Martínez Web sigue llegando hasta que tome protesta la nueva administración, ya no tenemos ningún trato con él, ahorita todo es aquí con el secretario de gobierno", comentó.



En una breve entrevista, Acosta Cabrea apuntó que será hasta la otra semana cuando se defina la fecha que Hildelisa Díaz Calafell asuma la dirección de la CMAS Coatzacoalcos.



"Sabemos que ella será la nueva titular, todavía no sabemos para cuándo pero ya estamos en pláticas, no sabría decirte si la CMAS ha sesionado, yo creo que la próxima semana ya tendremos noticias", dijo mientras trataba de huir de los medios de comunicación.



Cuestionada sobre el monto total del adeudo a los trabajadores sindicalizados, mencionó que no tienen una cifra extracta pues varía el salario del personal en cada una de las áreas.