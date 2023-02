¡Se agota el Tegogolo en Laguna de Catemaco!

¡El tegogolo se acaba!, el clásico caracol que forma parte de los cocteles de mariscos atraviesa su mayor de crisis de 10 años a la fecha: la laguna de Catemaco ya no produce lo suficiente y lugares como Coatzacoalcos son idóneos para impulsar su reproducción.

"Se habla que sólo se está capturando menos de un tercio de lo que se hacía hace los últimos 10 años, o sea la población ha disminuido drásticamente y tiene que ver por eso, por esta sobreexplotación directamente del lago", expresó Tomás Andrade Domínguez, técnico pecuario de la Subsecretaría de Ganadería y Pesca.

BUSCAN LUGARES PARA SU

PRODUCCIÓN

Andrade Domínguez señaló que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Veracruz (Sedarpa), inició proyectos para aumentar la población de tegogolos en 25 lugares del estado, algunos cercanos a la laguna de Catemaco y otros al sur, come en el Centro Acuícola del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (Itesco).

El especialista de la Sedarpa añadió que otros factores como la contaminación y el azolvamiento en la laguna de Catemaco contribuyeron también a reducir la reproducción y cantidad de este tipo de caracoles negros, únicos en su tipo.

Su alimentación es base de cocuite, hierbas y mosquitos.

"En algunas partes del lago por la contaminación no sólo de la ciudad, sino de la de la industria agrícola y ganadera.. se han estado pues apoyando a repoblar, la iniciativa consiste en eso, primero quitarle esta carga, no sacarle esta presión que se le ejerce al lago de Catemaco con el aprovechamiento del teogolo", explicó.

REPLICAN ECOSISTEMAS

Es a través de estos sistemas de producción de forma intensiva, en los que la Subsecretaría de Ganadería y Pesca de la Sedarpa aporta recursos, al desarrollo de módulos donde el productor replica estos ecosistemas, similares a los del lago para aumentar la producción de teogolo.

Entre estos módulos, uno ya se habilitó en el Itesco, a donde la Subsecretaría de Ganadería y Pesca llevó 20 kilogramos de tegogolos para comenzar el aumento en la producción, cuyo tiempo de espera es de tres meses.

"Hemos logrado cosas muy interesantes, nosotros iniciamos este proyecto ya desde el 2018, pero ya habíamos hechos algunas pruebas cuatro años atrás y hemos logrado que todo el ciclo se pueda concretar en tres meses o tres meses y medio", destacó.

Tras lograr la reproducción del tegogolo, gran parte de éste se destinará a la venta para las cooperativas de pescadores, pues se busca evitar la sobreexplotación en la Laguna de Catemaco, de ahí que se haya replicado el ecosistema en otras zonas del mismo Catemaco, San Andrés Tuxtla, Hueyapan de Ocampo y Santiago Tuxtla.

"Gran parte de la producción está se va a destinar para para la venta, para el consumo, pero queremos destinar como el 10% de la producción para un hacer un programa de reintroducción objetivo no sólo la producción, sino atender la conservación de la especie", sostuvo.

El Tegogolo es un caracol cuyo nombre científico es Pomacea patula catemasensis, del cual se establecerán módulos de producción en Coatzacoalcos y Minatitlán, pues éstos se reproducen en zonas con humedales y de bosque ripario.

"Ahí está el alimento, no sólo necesitamos darle un manejo y suministrarlo, entonces tenemos que tener estas vegetaciones adecuadas para la reproducción y la engorda de los de los teólogos, el alimento está en 90%, está en el bosque ripario, de ahí lo traemos nosotros y eso es lo que hace más rentable el sistema de producción y lo hace más amigable con el medio ambiente", puntualizó.

DIFÍCIL ESTABLECER VEDA

Tras cuestionar si la Sedarpa ya estableció una veda al comprobar una drástica disminución de la población de Tegogolos en la laguna de Catemaco, el especialista indicó que no ha sido posible, sin embargo, la zona sur al tener ecosistemas parecidos, es propicia para encontrar criaderos.

"Ha habido algunas iniciativas en la laguna, principalmente con las cooperativas no de restringir la temporada, pero realmente no se puede controlar, no hay hasta ahorita como resultado que se pueda medir de ese tipo de acciones, lo que nosotros proponemos ahora es estas alternativas de producción muy pegadas a la laguna", concluyó.

¿QUÉ ES EL TEGOGOLO?

Es un caracol negro de agua dulce, de hasta 3 centímetros de diámetro, es originario de Catemaco. Su nombre científico es Pomacea patula catemasensis Su ciclo de reproducción inicia con la temporada de calor, de febrero a julio.