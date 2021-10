Sayuleña sobrevive a complicado parto en IMSS de Jáltipan

Tanto personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su régimen ordinario y el IMSS Bienestar, unieron esfuerzos para darle la atención, aun cuando ella no contaba con seguridad social.

La mujer, llevó su control en la Unidad Médica Rural de su comunidad, pero al octavo mes de embarazo presentó preemclasia, lo que derivó en una serie de complicaciones y que finalmente le tuvieran que practicar una cesárea de forma urgente, de la cual salieron bien tanto ella como el recién nacido.

Sin embargo, los problemas de salud para ella se agudizaron pues además de la presión alta presentó el síndrome de HELLP y ruptura hepáticas, patologías que requieren atención inmediata y urgente, pues corría el riesgo de que falleciera, fue así como el Hospital del IMSS Bienestar le practicó una cirugía para salvaguardar su vida y además, solicitó el apoyo del IMSS Ordinaria la ayuda para su atención y seguimiento, lo que derivó en su traslado al Hospital de zona número 36 de Coatzacoalcos y luego, al número 8 de Córdoba, aun cuando ella no contaba con seguridad social.

Su esposo Daniel sobre este caso señaló: "Agradezco al personal de los tres hospitales que hicieron todo lo posible para que mi esposa siguiera viva, porque la verdad yo ya no la contaba, yo pensaba que se me iba, pero no, sólo un milagro. Tiene nueva vida, porque haga de cuenta que volvió a nacer, es la verdad".