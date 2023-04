Sasha Bouffant: Drag Queen rompe esquemas en Coatzacoalcos

Dentro de las personalidades locales presentes dentro de la Expo Feria Coatzacoalcos 2023, destaca una muy particular, la de la Drag Queen Sasha Bouffant, siendo la primera vez, no sólo en la ciudad, sino en el estado, que se abre un espacio público para quienes se expresan bajo este concepto artístico.

"Sí es la primera vez que pasa con una drag queen, según me comentan que es a nivel estatal, no municipal, que una drag queen conduce un evento masivo... En Estados Unidos se está prohibiendo el espectáculo drag y en ese contexto, aquí en Veracruz se da espacio a una drag queen", señaló Sasha Bouffant.

La presencia de Sasha Bouffant en la Expo Feria se dará a ocho días de conmemorarse el Día Internacional de la Visibilidad Trans, pues el ser humano detrás de la polifacética Drag Queen se define su identidad de género como una persona trans no binaria.

Drag Queen se refiere a una sigla en inglés Dressed As a Girl (vestido como mujer), término popularizado entre 1950 y 1960 antes de los disturbios de Stonewall.

"Cuando yo inicié hace 20 años la sociedad no nos aceptaba, no existía espacio para las drag queen, me da gusto lo mediáticas que nos hemos vuelto, casi casi nos hemos vuelto como rockstar...

"Me llena de orgullo de ver todo ese trayecto, lo que me ha costado, el esfuerzo que he puesto y la preparación, porque para mí es algo serio", remarcó la artista.

CONDUCIRÁ EL FESTIVAL QUETZALCÓATL VIVE

Una drag que es la caracterización artística de una persona de rasgos exagerados con una intención histriónica, aunque en el caso de Sasha Bouffant va más allá de verse ´bonita´ o sólo hacer playback, sino que implica el maquillaje, la fabricación del vestuario, cantar, bailar y rutinas de comedia.

"Me llena de orgullo que sea en Veracruz, en el sur y demostrar que en el sur también se hace drag, que se hacen cosas chidas, ser un referente para quienes quieren hacer drag que no hay límites, que cuando se preparan todo es posible en el drag...

"Si tú te tomas en serio los demás te toman en serio, y es lo que está ocurriendo, que las puertas se abren para ´todes´", explicó Sasha Bouffant.

Sasha Bouffant conducirá uno de los segmentos del Festival Quetzalcóatl Vive #InvasiónJarocha, que se hará el 8 de abril en el Teatro del Pueblo de la Expo Feria Coatzacoalcos, al que acudirán bandas y solistas de la región, primordialmente de la ciudad.

