¡Hay que ayudar! Ricky Cabrera, de Coatzacoalcos, requiere apoyo para estudio contra la leucemia

Ricardo Cabrera Nolasco no pierde las esperanzas para vencer el cáncer, pues una nueva oportunidad surgió para él en Nuevo León, sin embargo, el porteño requiere del apoyo ciudadano para solventar gastos en lo que representa un nuevo tratamiento.

"Como no tengo opción a trasplante de médula ósea, ésta sería mi última opción, lo que quiero es avanzar, llegar a Monterrey para hacerme los estudios y ver si puedo ser candidato a los ensayos clínicos... quiero ir a tratar de tener esa oportunidad y esa esperanza" RICKY CABRERA

"Ese tratamiento ya se aplica en Estados Unidos y en España, el problema es que de por sí un trasplante de médula ósea es cara, el tratamiento es más caro, pero tengo oportunidad de participar como están en fase de ensayo clínico y esta posibilidad de tratamiento es para personas que no tienen posibilidad de trasplante de médula ósea", destacó Ricky Cabrera, como es conocido.

El porteño indicó a Imagen del Golfo que no es candidato a trasplante de médula ósea, lo que ha complicado su leucemia, por lo cual sólo recibe tratamiento paliativo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"No soy candidato porque mi cuerpo no lo resistiría, en la (Universidad) Autónoma de Nuevo León me dijeron que sí, que hay una quimioterapia que puedo recibir, lograr la remisión y en todo caso irme a trasplante", explicó el joven.

Ricky para esto requiere fondos, pues necesitará cubrir hospedaje, transfusiones, hospitalización, alimento y medicamentos, pues se aferra a esta opción como otra alternativa más.

"Como no tengo opción a trasplante de médula ósea, ésta sería mi última opción, lo que quiero es avanzar, llegar a Monterrey para hacerme los estudios y ver si puedo ser candidato a los ensayos clínicos... quiero ir a tratar de tener esa oportunidad y esa esperanza", puntualizó.

Es preciso mencionar que en Coatzacoalcos, Ricky Nolasco fundó la agrupación Paya Clowns Coatza, para llevar momentos de alegría a menores con cáncer.

Para mayores informes sobre la manera de apoyar a Ricardo Cabrera deben contactar al número celular 9212555950.

Informes al: 9212555950.