Protesta UV en Minatitlán contra la violencia

"Basta ya de feminicidios y homicidios contra estudiantes", "vivimos con miedo a ser el próximo", reclamaron jóvenes de las facultades de Enfermería, Trabajo Social, Medicina y Odontología de la Universidad Veracruzana (UV) campus Minatitlán, que se unieron para manifestarse y exigir justicia en el caso de los tres estudiantes de la carrera de Médico Cirujano asesinados en el estado de Puebla.

Los universitarios vestidos de blanco y negro realizaron un pase de lista y guardaron un minuto de silencio, mientras en el suelo permanecían batas blancas, veladoras y flores en memoria de Ximena Quijano Hernández, José Antonio Parada Cerpa y Francisco Javier Tirado Márquez, asesinados Puebla.

En el acto también recordaron a Valeria Medel, hija de la diputada Carmel Medel asesinada en el 2018.

A raíz de estos hechos las protestas estudiantiles en Puebla no han cesado; este jueves se sumó en apoyo el campus Minatitlán, cerrando por hora y media la vialidad en la calle Managua de la colonia Nueva Mina y caminaron algunos metros mientras lanzaban consignas para exigir seguridad.

"Queremos salir a las calles y sentirnos seguros", "vestir de blanco no me da orgullo, me da miedo", "nos enseñan a salvar vidas, quién protege las nuestras", "el futuro de México quiere vivir", decían algunos de los carteles que portaban los alumnos.

A través de sus cuatro consejeros; Mario de la facultad de Medicina, Iridian de la facultad de Trabajo Social, María de Enfermería y Vanesa de Odontología, dieron a conocer que el movimiento se estaba dando no solo por estudiantes, también por las mujeres y los niños que están matando.

Insistieron en demandar estrategias de seguridad a las autoridades ante los hechos que se están incrementando y ante el miedo de que cualquiera pudiera ser el siguiente.