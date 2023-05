En predio Santa Eugenia podría construirse el nuevo Panteón Municipal

El ayuntamiento de Coatzacoalcos podría disponer del predio Santa Eugenia ubicado a un costado de la colonia Catemaco, al poniente de la ciudad para la construcción del nuevo Panteón Municipal.

Lo anterior, lo dio a conocer la regidora Mayra Gutiérrez Cruz, quien dijo que solo se encuentran a la espera de que sea aprobado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Confepris).

Asimismo, expuso que tienen cinco propuestas más de particulares que están interesados en vender sus tierras para la construcción del nuevo camposanto, pero eso representaría un mayor costo para la administración municipal.

"Si queda descartado la propuesta del predio Santa Eugenia, entonces si nos vemos en esa necesidad de adquirir un nuevo predio, que tenemos ahí ya cinco propuestas de particulares que están en espera a esa respuesta que les pueda dar Cofepris, Santa Eugenia es propiedad del ayuntamiento, se encuentra más delante de los terrenos del Itesco, pegado de la colonia Catemaco", comentó.

Y es que para que el predio sea aprobado deberá cumplir con una serie de lineamientos, tales como estar alejados de mares, ríos o manantiales, así como tener un fácil acceso y no ser una zona inundable.

"La Cofepris analiza muchos requisitos, muchos lineamientos, que no sea una zona inundable, que no estén cerca de los mares, de los ríos, todo eso ellos lo analizan y al final de cuenta son las autoridades competentes, para determinar si es factible o no", destacó.

Gutiérrez Cruz mencionó que se requieren cerca de 4 millones de pesos para trabajar en la primera fase de la construcción del cementerio, por lo que solo están a la espera de la aprobación del terreno.

Recordó que cada vez más son menos los espacios que se cuentan en los panteones de la ciudad, por lo que urgió a las autoridades de salud a emitir una resolución y esperan que sea positiva.