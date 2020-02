Pacientes con leucemia denuncian haber recibido medicinas caducas

Pacientes con Leucemia Mieloide Crónica del Hospital General de Zona (HGZ)36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se quejaron, ya que presuntamente desde agosto de 2019 están recibiendo medicamentos caducos, lo que está causando afectaciones en su salud y por lo que temen sufrir una recaída.

De manera exclusiva para Diario del Istmo siete derechohabientes del nosocomio señalaron la situación, pues en total son 15 los afectados ya que por el presunto desabasto de insumos les cambiaron específicamente el tratamiento de Imatinib de 100 miligramos que surtía la farmacéutica Novartis.

"Desde principio notamos que la pastilla no tiene consistencia, y como no había de otra me la tomé y desde entonces comencé a sentir el estómago mal, cosa que no me sucedía anteriormente, pero ahorita ya es demasiado; unas hasta se parten completamente y ahora sí todos ya estamos inquietos porque nos dimos cuenta que todo el medicamento esta igual; y esa es nuestra inquietud, que estemos tomando algo que nos está dañando y que no nos sirve para nuestra enfermedad", declaró Elsa Real Alamina, afectada.

Ante el problema que enfrentan piden les cambien el medicamento por el que surtía Novartis, ya que el dañado se llama Detepol Imatinib y proviene de ´Ultra Laboratorios SA de CV´, el cual afirman les está causando afectaciones en su salud.

"Yo pasé al área de Abastos del Hospital 36 para reportar el medicamento ya que cuando me lo dieron de Farmacias lo vi que estaba mal, le tomaron foto y lo checaron y de ahí sólo dijeron que mientras esté sellado el empaque, y como tiene fecha de caducidad para el 2021 pues que están bien; también pasé con nuestro Hematólogo, el doctor José Luis Lecona Cruz, quien manifestó lo mismo, y así me lo he estado tomando y he presentado igual reacciones, me siento mareada y hasta siento que me ha alterado los nervios", agregó Rosa Román Álvarez, derechohabiente.

"Nosotros pedimos que nos regresen el medicamento que teníamos antes de Novartis, el cual sólo de repente nos lo cambiaron presuntamente por desabasto y con tal de que no nos dejaran sin medicina nos están dando este", añadió.

QUEJA EN JURISDICCIÓN SANITARIA XI

Debido a la petición de cambio de medicamentos los afectados ya emitieron quejas ante la Jurisdicción Sanitaria XI de Coatzacoalcos que preside Alberto Artigas Sen, y también a nombre de Carlos Javier Arteaga Ruiz, Jefe de departamento de Regulación Sanitaria para que tomen cartas en el asunto y hagan el cambio de los insumos.

En el escrito de forma específica dan a conocer lo que están viviendo con el actual medicamento y que debido a los altos costos que tienen, ya que van de los 20 mil hasta 50 mil pesos no pueden adquirirlos, además de que es controlado y les es imposible costearlo.

Por último comentaron que igual con el primer insumo que les proporcionaba el IMSS les incluían un estudio molecular, el cual desde agosto del 2019, fecha en la que les cambiaron los medicamentos, no se los han realizado y es de suma importancia para valoración médica de la enfermedad.