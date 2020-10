Orgullo de Texistepec y Sayula piezas olmecas exhibidas en Francia

No obstante haber sido una promesa de la administración en turno, del Gobierno Federal en el momento de su descubrimiento y traslado al museo de antropología e historia de Xalapa; las comunidades donde fueron localizadas las piezas arqueológicas que actualmente encabezan la exposición de la cultura Olmeca en Francia dentro una exposición internacional; se mantienen igual de marginadas en cuanto a infraestructura carretera.

Ante este hecho, ciudadanos de Texistepec han encabezado una demanda de atención para las comunidades por parte del Gobierno Federal, recordando así el compromiso social de invertir en un museo, carreteras pavimentadas y desarrollo social para los puntos donde se diera el hallazgo de las cabezas Olmecas y las figuras de los llamados "Gemelos".

A taves de la página change.org, se recolectan firmas demandando "Acceso digno para Tenochtitlán, lugar de las cabezas Olmecas en municipio de Texistepec". Hasta este domingo se llevaba 250 rubricas y la primera meta era de 500.

"El municipio de Texistepec, Veracruz y todas sus comunidades principalmente la zona de Tenochtitlán y el Azuzul, lugar donde fueron encontradas originalmente las cabezas y vestigios Olmecas hoy presentados en la Exposición del Musée du quai Branly - Jacques Chirac de París titulados Les Olméques, sufre desde hace muchos años los problemas de accesos a sus comunidades en su carretera principal, la cual esta completamente dañada ya que no les han solucionado la construcción de una vía principal que pueda apoyar a la población para poder realizar el correcto transito a sus lugares de origen, solicitamos al gobierno federal, al presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Veracruz, licenciado Cuitláhuac García Jiménez destinen los recursos necesarios para la construcción de dicha vía de comunicación la cual será de mucha ayuda para el correcto transporte de las personas y sobre todo la producción agropecuaria de la cual viven estas poblaciones ya que sin poder mover su producción de maíz, limón, frijol, etc; no pueden genera comercio y mejorar su calidad de vida de las personas que habitan el municipio, también será de mucha ayuda en los momentos que se presenten las inundaciones que cada año son mas constantes en la zona. Creemos que la cultura milenaria que existe de los Olmecas no debe perderse en estas comunidades" dice la petición hecha por la ciudadana de Texistepec, Ana Isabel Salomón, en dicha pagina internacional.