¡Caleb escucha una nueva sinfonía!; es beneficiario de Integra AC (+Video)

El menor de 10 años es de los beneficiarios de la segunda Jornada Humanitaria de Salud Auditiva hecha en Coatzacoalcos a través de Integra AC .

. A nivel nacional son 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva; menos del 2% son menores.

Los aparatos auditivos de Entheos y Hearing The Call son proporcionados de manera gratuita.

A sus 10 años, la vida de Caleb Arrés Rosales cambió nuevamente, otra sinfonía de sonidos más nítidos forman parte de su entorno gracias a la segunda Jornada Humanitaria de Salud Auditiva realizada en las instalaciones de Integra AC, en coordinación con Entheos y Hearing The Call, organizaciones que apoyaron a más de 10 mil personas.

"Nosotros esperamos que con el auxiliar se complemente para que él pueda aprender a hablar... Yo estoy muy contenta y él igual...gracias porque sí están apoyando, es bueno para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida", expresó Evila Rosales Abdala, mamá de Caleb.

Caleb tiene hipoacusia bilateral profunda, llegó a Integra en la primera jornada del 2022, pero pasó a la lista de espera, siendo invitado por esta asociación civil a través del director de su primaria

"Aquí estamos, aprovechando la oportunidad para que mi hijo escuche...es muy difícil, es muy complicado, porque como es un niño hay cosas y sonidos que desconoce, si está enfermo no lo sabe comunicar, como soy su mamá entiendo su expresión corporal y qué es lo que le está pasando", destacó Rosales Abdala.

MÁS DE 2.3 MILLONES CON PROBLEMAS AUDITIVOS EN MÉXICO

De acuerdo a la Secretaría de Salud (SSA), en México existen 2.3 millones de personas que padecen discapacidad auditiva, más del 50% son adultos mayores, poco más del 34% son personas de 30 a 59 años y casi un 2% son infantes, así como Caleb.

Mientras que de esta cifra, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que en el país hay 300 mil personas sordas, por lo que éstas tienen derecho al acceso a la salud, a no ser discriminados, a un trato digno y ser informados en lenguaje de señas.

"Es una situación muy difícil, pero de entrada hay que aceptar que tenemos un hijo o un familiar con esta condición para poder buscar las herramientas y ayudarlos, porque si no aceptamos que nuestros familiares tienen una condición, no buscamos y no trabajamos, entonces parte de esto es aceptar", explicó Evila Rosales.

SEGUNDO AÑO DE JORNADAS DE SALUD AUDITIVA

Desde este domingo comenzaron las atenciones a personas citadas en Integra AC que solicitaron un espacio en esta jornada en la que Entheos y Hearing The Call realizan una revisión para detectar problemas de audición, que de confirmarse se les entregan aparatos auditivos personalizados.

Para la presidenta y fundadora de Entheos Hearing The Call, Nora Stewart, los problemas de audición son más frecuentes en personas de la tercera edad, pero al ser una enfermedad invisible quienes las padecen son confirmados de éste en una etapa avanzada, aunque primordialmente buscan apoyar a menores para permitirles acceder a mejores oportunidades de desarrollo.

"Vamos a diferentes países, sin embargo, aquí en México fue tan calurosa la bienvenida a Entheos que decidimos hacerlo uno de los principales países para trabajar... como es un problema invisible mucha gente no se da cuenta hasta que está más avanzado, a nivel mundial muchos no reciben tratamiento", remarcó.

Es preciso señalar que Entheos se funda en 2004 como una compañía dedicada a producir aparatos auditivos, nace bajo la consigna del entusiasmo, ése que motiva al espíritu del servicio al prójimo; mientras que Hearing The Call surge en 2006 como la organización que apoya gratuitamente a personas con problemas auditivos.

"Entheos es el espíritu que llevamos dentro, es la raíz de la palabra entusiasmo. Cuando algo te entusiasma y emociona es el espíritu del servicio a los demás. Es esa parte divina que hay en el interior, eso es Entheos una expresión del espíritu para apoyar al prójimo", indicó Nora Stewart.

Las brigadas de Entheos y Hearing The Call ya recorrieron siete países del mundo, donde contribuyeron con mejorar la audición de más de 10 mil personas, sin embargo, el común denominador en dichas naciones es que la audiología no forma parte de los servicios básicos de salud.

"Antes de la pandemia de Covid-19 se atendieron a casi 10 mil personas, fue la última vez que hicimos un recuento...

"En casi ningún país la audiología forma parte de los servicios de salud que brindan los gobiernos, por eso hacemos esta labor porque no es ofrecida por el gobierno y es tan importante para comunicarse, porque nos comunicamos a través del oído para hablar", señaló Nora Stewart, quien también es audióloga en Estados Unidos.

Los problemas de pérdidas de audición se dan en todas las edades, aunque una de las premisas de estas organizaciones es apoyar a los menores de edad, a fin de ayudarles a lograr una inclusión y desarrollo a través de los aparatos auditivos.

SÚPER HÉROE LLEGA A COATZACOALCOS

Sin embargo, esta jornada de salud auditiva no trae únicamente a estas organizaciones, sino a Braden Baker, quien al nacer con esta condición llevó al adolescente de 16 años, a grabar videos para una campaña que permita financiar aparatos auditivos para personas que no tienen las posibilidades de adquirirlos.

"Es súper increíble tener la oportunidad de viajar por varios países, como aquí en México, para ayudar a las personas que no tienen el dinero suficiente para comprar aparatos auditivos, me siento muy contento de seguir haciendo esta contribución...

"Una persona debe ser tratada normal, es triste que algunas personas no puedan llegar a estos apoyos, pero mientras tenga la oportunidad de hacerlo, lo haré, por eso tengo esta campaña de apoyo", sostuvo el adolescente.

Braden Baker brindará conferencias en la Secundaria General 6 y el DIF en el marco de la segunda Jornada Humanitaria de Salud Auditiva, hecha en Integra AC.

En 2019, Marvel Comics lo nombró como un verdadero súper héroe en el Marvel´s Hero Project, dándole el nombre de Battlin´ Braden, lo que originó la creación de su propio cómic y un episodio en Disney+.

ALIANZA CON INTEGRA

El grado de organización y la difusión de estas jornadas de Integra AC, llevó a Entheos y Hearing The Call a integrar una alianza colaborativa, al grado que en este año planean una segunda jornada.

"Integra ha hecho una labor tan importante al identificar a la gente con posibles problemas de audición, al ir a otros países nos demoramos en identificarla, aquí todo ha sido organizado, por eso queremos venir con más frecuencia", sostuvo Nora Stewart.

Para la especialista el padecer un problema de audición no es motivo para discriminar a las personas, sino una muestra de respeto a la dignidad de las personas.

"Creo que nuestra labor como seres humanos es tratar a todos por igual, con respeto y dignidad sin importar las desventajas o discapacidades que padezcan ni de dónde vengan", puntualizó Nora Stewart.

La segunda Jornada Humanitaria de Salud Auditiva se realizará del 13 al 15 de febrero en Integra AC, donde se atenderá a 206 personas, sin embargo, quien requiera ser atendido puede acudir a sus instalaciones a anotarse en una lista, pues habrá una brigada Entheos y Hearing The Call en el segundo semestre del año.

El pequeño de 10 años se atiende por una hipoacusia bilateral severa. (ALBERTO RAMOS/IMAGEN DEL GOLFO)

La segunda Jornada Humanitaria de Salud Auditiva se realiza en las instalaciones de Integra AC. (ALBERTO RAMOS/IMAGEN DEL GOLFO)

En ella se atienden también a menores de edad. (ALBERTO RAMOS/IMAGEN DEL GOLFO)

Las citas se otorgaron para 206 personas. (ALBERTO RAMOS/IMAGEN DEL GOLFO)