Mujer indígena denuncia negligencia en el Hospital Gómez Farías

Sin embargo a los seis días de la intervención la paciente comenzó a drenar un "líquido amarillento", de la herida, lo que causó la preocupación de sus familiares quienes de inmediato la llevaron al hospital, pero el doctor les explicó que era algo normal, citándola el 14 de octubre del 2020 para retirar los puntos.

Pero al acudir a la consulta para que le retiraran el puntaje la herida nuevamente se abrió y le encontraron un hematoma, por lo que fue ingresada al quirófano para practicarle un lavado, en donde le perforaron la duramadre quedándose hospitalizada por varios días.

"Nosotros contactamos al doctor Salas pero nos dijo que nos iba a cobrar 11 mil 500, la cirugía me lo hicieron en el hospital comunitario, ya cuando me intervinieron, mi esposo le dio el dinero al enfermero, los 11 mil 500, no le entregó ni un recibo, pero desgraciadamente por esa cirugía empezó mi calvario", narró.

Durante el tiempo que permaneció hospitalizada tras la segunda intervención, sus familiares se percataron que la señora Juana Martínez presentaba fuga de orina, es decir ya no controlaba las ganas de ir al baño y en automático mojaba el pañal y las sabana de la cama, pues se le había formado una fistula vésicovaginal.

Al detectarle este padecimiento, el doctor Ángel Christian Salas Godínez la operó por tercera ocasión, haciéndole una intervención vía vaginal el pasado 29 de octubre del 2020, pero dos días después comenzó a presentar problemas con la sonda Foley que le colocaron, por lo que el Doctor José Manuel Esquivel le practicó una cuarta cirugía que permaneció hospitalizada por casi dos meses en el nosocomio.

"Aunque yo estaba recién operada seguía saliendo pipi de mi vagina, me dieron de alta, pero en la noche me lleva mi hija otra vez porque también me comenzó a salir sangre muy apestosa, me hicieron el cambio de la zonda, fui nuevamente al hospital y cuando me revisaron se dieron cuenta que se habían quedado las gasas por dentro", comentó.

SE HAN QUEDADO SIN RECURSOS

Tras ser dada de alta y no presentar mejoraría en su salud, personal médico del "Valentín Gómez Farías", trató de practicar otra cirugía, pero su cuerpo ya se encuentra muy lastimado del área de la pelvis, por lo que eso complicaría aún más su recuperación.

La señora Juana mencionó que su esposo tuvo que pedir prestado la cantidad de 11 mil 500 pesos para cubrir su primera cirugía, pero hasta ahora no han logrado pagar esa cantidad, porque tienen gasto en la compra de los materiales de curación y los pañales que utiliza de manera diaria.

"El urólogo me dijo que ya no puede hacer nada porque verifico que ya tengo muy dañada mi vejiga", dijo.

La señora Juana tiene que ser intervenida por quinta ocasión, pero será trasladada a la ciudad de Veracruz Puerto, por lo que pide el apoyo de la ciudadanía para poder pagar los gastos que se generen.

Para quienes gusten apoyar a doña Juana pueden hacer sus donaciones al número de cuenta Citibanamex 4766 8417 3128 1690 o comunicarse al número telefónico 921 200 0700