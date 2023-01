'Muchos excandidatos' tienen nexos con el crimen: Consuelo Valentín

"Es algo que no me sorprende, hay muchos dirigentes de partidos que tienen nexos con grupos delictivos", declaró la ex candidata de Fuerza por México a la Diputación Federal por el distrito XI de Coatzacoalcos Consuelo Valentín.

Esto tras el asesinato de Fernando Pérez Vega ex candidato de FMX a la presidencia municipal de Coxquihui en el 2021.

Dijo que es algo que impacta, sobre todo por la muerte de gente inocente como su esposa e hijos; sin embargo, expuso que "si el rio suena, agua lleva", toda vez que tras publicaciones en medios de comunicación señalan al "Pino" de estar involucrado con grupos delincuenciales y que generaban violencia en Poza Rica.

"En lo personal no me sorprende, porque sin duda alguna muchos de los dirigentes de muchos partidos, tienen nexos, que finjan demencia y que no se atrevan a considerarlo, pero si hay nexos con ex candidatos que de alguna manera no construyen, sino que forman parte muchas veces de grupos delictivos."

"Es obvio que impacta, sobre todo por la muerte de gente inocente, su esposa, los hijos, ¿qué culpa tenían?, el señor estaba involucrado en un mundo de violencia, pero su familia no, que hayan matado al personaje que hoy se dice generaba violencia en el municipio de Poza Rica, las notas ahí están, dicen que cuando el río suena, agua lleva", declaró.

Tras esta situación, la entrevistada mencionó que algunos de sus compañeros estaban interesados en sumarse a Fuerza por México, pero actualmente lo están considerando, porque es algo que si impacta y más por el proceso electoral que se avecina.

"Quizás algunos compañeros que habían pensando en su momento quererse sumar a Fuerza por México, pues no te creas, lo están pensando otra vez, porque honestamente si pega todo eso y más que se acerca ahorita un proceso", expuso.

Consuelo Valentín recordó que cuando contendió por la Diputación Federal, les dejó muy en claro a las autoridades de Fuerza por México, que ella sería una candidata ciudadana y no una "foca aplaudidora".

Cabe recordar que Fernando Pérez Vega, ex candidato de Fuerza por México a la presidencia municipal de Coxquihui en el 2021, su esposa y sus dos hijos menores de edad fueron asesinados este domingo en el puerto de Veracruz.

Había acudido para participar en una rueda de prensa para exigir justicia para el alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, a quien mataron el 30 de diciembre del 2022.

Fue justo cuando Pérez Vega se retiraba de la ciudad junto con su familia, cuando fue interceptado por sujetos desconocidos y acribillado sobre la carretera Veracruz-Xalapa, a la altura de Las Bajadas, en la zona norte del puerto de Veracruz.