Mr. Beast e Integra nos cambiaron la vida: Salmai y Juan Leobardo recuperaron la audición en Jornada Auditiva

Para Salmai y Juan Leobardo la vida se convirtió en un concierto, pues de padecer hipoacusia, lograron escuchar la melodiosa voz de su pequeña hija Paulina, de 2 años, tras ser de los beneficiados por Mr. Beast en la Tercera Jornada de Salud Auditiva realizada por Integra AC.

Salmai Mendoza Álvarez, de 24 años; y Juan Leobardo Hernández Ordaz, de 43 años; se conocieron hace 12 años, cuando acudían a la escuela de sordos, siendo así como inicia su historia de amistad, para pasar a una de amor debido a su diaria convivencia.

En esta ocasión, como se encuentran en el proceso del aprendizaje del habla, Yesenia Álvarez Martínez, madre de Salmai, se ofreció como traductora y narró cómo esta jornada hecha por Integra AC dejó una huella imborrable en la existencia de la familia Hernández Álvarez, misma que vive en la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo.

A SALMAI LE TOCÓ SER INTEGRADA A ESCUELAS NORMALES

Salmai Mendoza es originaria de Coatzacoalcos, es la mayor de tres hermanos, siendo la única que nació con hipoacusia, atribuyendo la causa a la ingesta de antibióticos de su madre sin saber que estaba embarazada.

Creo que estaba embarazada cuando el doctor me dio los antibióticos, por la misericordia de Dios ella nació bien, pero sólo perdió la audición", remarcó Yesenia, madre de Salmai.

Salmai, al igual que Juan Leobardo, aprendió el Lenguaje de Señas Mexicanas (LSM), tras acudir a la escuela de sordos, lo que les facilitó comunicarse, aunque en primaria y secundaria ella ingresó a escuelas normales, pero en la ETI 19, donde lejos de ser excluida por los profesores, fue apoyada para acabar este nivel educativo.

Salmai en la ETI 19 sí tuvo ayuda, a Salmai le tocó ser integrada tanto en la primaria como en la secundaria... Ahorita ya no son discriminados, ellos salen, están en su mundo, antes salíamos y Salmai se salía de su mundo, porque se sentía sola, pero ahora entre ellos platican (con señas)... al principio de pequeña sí la excluían, me sentía muy triste, todas las mamás pasamos por esa etapa cuando tenemos un hijo con discapacidad", narró la madre.

El temor de Yesenia era el que su hija se quedara sola y nunca pudiera formar una familia, sin embargo, el sobreponerse a la sordera la hace una persona funcional, pues no la limita para tareas domésticas como cocinar y el aseo, ni siquiera cuidar de su hija, aunque por precaución, ella prefiere salir sólo cuando está Juan Leobardo, pues apenas se están acostumbrando a escuchar con los aparatos auditivos.

"Me emocioné, sentí escalofríos cuando la pude escuchar (a su hija Paulina), siempre quise escuchar que me dijera mamá", contestó la joven a través de su madre.

Yesenia reconoce sentirse feliz de ver a su hija poder hacer su familia y que la sordera no fuera un impedimento para tener pareja.

"Ahora mi nieta se tiene que integrar a ellos, ella forma parte de nosotros porque nos escucha, al principio veía que sus papás no hablaban como nosotros, sí hablan, pero no de la misma manera que nosotros, en el caso de él puede escuchar bien con el aparato, a ella hay que subirle más el volumen... le doy gracias a Dios porque ella se pudo casar y están bien", remarcó.

JUAN TRABAJA EN LA CMAS

Juan Leobardo al igual que su esposa tiene dos hermanos más, por lo que pareciera que el número 3 rige la vida de ambos, ya que en su familia son tres integrantes; él es sordo de nacimiento.

Juan al contrario de Salmai, estudió en la secundaria para sordos, a la par de que acudía a una escuela de educación especial, donde conoció a quien años más tarde sería su esposa.

La vida los haría coincidir primero en 2015 en el coro-infantil juvenil ´Voces de Esperanza´, en el que participaban interpretando canciones en LSM a la par de otras personas con capacidades diferentes.

Se conocieron porque a veces los sordos se reúnen, ya tienen de conocerse como 12 años, pero se volvieron a encontrar en la prepa, ellos cantaban (con lengua de señas) en un coro que tenía formado el Ayuntamiento con el maestro Taxilaga", relató Yesenia.

Además del coro, la pareja se encontró nuevamente en el bachillerato Miguel Alemán González, donde cuentan con este nivel educativo para personas con sordera, impartido los sábados, reforzando así su amistad, hasta que se enamoraron y decidieron unir sus vidas para siempre.

"Nos cayó como un baño de agua fría, porque me preguntaba qué iba a hacer Salmai cuando tenga un bebé, uno lo piensa así porque no escuchaban, pero gracias a Dios van muy bien, él trabaja para su familia y ella se dedica a su hogar", narró.

Juan Leobardo es ayudante general en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos (CMAS), donde tiene 15 años y también se encarga de atender a personas sordomudas que llegan al lugar.

"Ayudo a servir en general, si me mandan a comprar, a cobrar, a limpiar, a todo lo que me manden... ayudo a las personas sordas que llegan a pagar", relató Juan Leobardo a través de su suegra.

Tras recordar cómo fue para él escuchar por primera vez la voz de su hija Paulina, una sonrisa se dibujó en su rostro a la par que su suegra lo traducía.

"Antes no escuchaba nada, ahora sí, sentí una emoción fuerte cuando me pusieron los aparatos, estoy feliz porque me pusieron los aparatos, por la familia", relató Juan Leobardo a través de su suegra.

ESCUCHA CON INTEGRA

Fue en agosto de 2022, cuando llegó a Coatzacoalcos la Primera Jornada de Salud Auditiva ´Escucha con Integra´, teniendo como sede a Integra AC en coordinación con Entheos y Hearing The Call, organizaciones estadunidenses que enviaron a audiólogos.

A la fecha son tres las jornadas, la última se hizo el 7 marzo de este año, por lo que son ya más de 650 personas las que acudieron y en las que se han entregado 578 aparatos auditivos, siendo Integra AC el único aliado en México para Entheos y Hearing The Call, por lo que se espera una cuarta brigada para septiembre.

SE SUMA MR. BEAST

Sin embargo, al término de la segunda jornada, los testimonios llegaron al famoso youtuber Mr. Beast, quien por primera vez llegó a Coatzacoalcos para realizar una tercera brigada, en la que obsequió 263 aparatos auditivos, cuyo valor fue de 15 millones de pesos, siendo Salmai y Juan Leobardo unos de los tantos beneficiarios.

"(Salmai) se metió (a las redes) y me dijo (con lenguaje de señas) ´mira, para unos aparatos´, ella fue escribiendo, le dijeron que se registrara y registró a su esposo... dio mi número... me hablan a los dos días para la cita, vimos la cita y cómo iba a ser", narró la madre de Salmai.

UNIVERSIDADES PORTEÑAS SIN

PREPARACIÓN PARA ALUMNOS SORDOS

Luego de concluir la preparatoria, Salmai y Juan Leobardo se toparon con otra realidad, pues en Coatzacoalcos no pudieron cursar una carrera profesional, ya que las universidades locales no cuentan con personal capacitado para atenderlos.

"Los dos saben leer y escribir, se quedaron hasta la prepa... Quisieron que estudiara universidad, pero aquí no hay apoyos en las universidades, ellos se quisieron ir a Monterrey a estudiar, pero no se pudo", precisó Yesenia Álvarez.

LE ENSEÑAN LENGUAJE DE SEÑAS A SU HIJA

Debido a que Paulina, hija de ambos, nació sin problemas de audición, tanto Salmai como Juan Leobardo ya le enseñan el lenguaje de señas, a la par que Yesenia, su abuela, le refuerza el habla y les apoya para comunicarse.

"Ellos dicen que Paulina va a ser su intérprete cuando esté más grande... Paulina ya empieza con señas, también comienza a hablar, pero se comunica más con sus papás por señas... A ellos se les hace muy difícil comunicarse, a futuro ella va a ser sus oídos cuando tengan que salir, cuando tengan que ir al doctor", citó Yesenia Álvarez.

ESTAMOS AGRADECIDOS CON

INTEGRA AC Y MR. BEAST

La emoción de escuchar por primera vez las palabras de Paulina fue tal, que ni Salmai ni Juan Leobardo pudieron agradecer personalmente a Mr. Beast por cambiarles la vida, por lo que a través de estas líneas esperan verlo nuevamente para expresarle gratitud.

"Cuando fuimos no sabíamos quién era, nos sentamos al lado de él, mi nieta es muy inquieta y la estaba cuidando, pero a cuando ellos les pusieron el aparato y escucharon se emocionaron, él también...

Ellos se sienten contentos que les hayan dado esos aparatos, les sirven mucho, ellos están muy agradecidos por los aparatos con él (Mr. Beast) y con Integra.

"Nos atendieron bien en Integra, la mera verdad, nos atendieron muy bien y todos los doctores, yo no me puedo quejar, los atendieron muy bien desde que llegamos", puntualizó Yesenia Álvarez.

Ahora Salmai y Juan Leobardo experimentan un nuevo sentido, el oído, ése con el que muchos nacen sin complicaciones, pero con el que muchas veces ´se niegan a oír´ o se limitan a escuchar lo que les convenga; a este matrimonio Mr. Beast, Integra Ac, Hearing The Call y Entheos, les cambiaron la vida sin sonido, a una con un sinfín de armonías.