Migrantes evitan caravanas en Veracruz para no ser detenidos

Para evitar ser detenidos por migración y la Guardia Nacional (GN), migrantes prefieren viajar solos y tomar la ruta del tren evitando pasar por la frontera, asegurando que de esta manera tienen mayor oportunidad de avanzar, caso contrario si lo hicieran en caravana.

"Venimos desintegrado, no nos conocemos, pero igual solo vamos a la mano de Dios porque no es fácil estos caminos, es la primera vez que salgo y realmente no es fácil, todos tenemos una historia no tan bonita", expresó Oliver Guzmán García, migrante hondureño.

Aunque reconocieron que es más difícil cruzar en la "bestia" porque tienen que sujetarse bien para no caerse o muchas veces caminar entre el monte, tratando de huir de la policía que los persigue.

"Realizamos nuestro viaje sin saber en qué nos va a detener en el camino, pero es normal que a veces lo agarren a todo uno en el camino, en caravana a veces es bonito porque ahí te vienes encontrando con mucha gente y tienes apoyo de ambos, en cambio solo no solo digamos en grupos de diez o cinco lleva más tropiezo uno, pero es más rápido escapar", señaló Danilo Mejía.

Centroamericanos coincidieron que salen de su país porque no hay oportunidades de empleo aun cuando tienen los estudios necesarios, y al no tener un trabajo normal su calidad de vida es precaria.

Aunado a la opresión que viven por parte del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Ellos esperan poder continuar su camino hacia los Estados Unidos, con la tradicional ruta del tren. Lamentaron las acciones de la GN y migración de la semana pasada donde emboscaron a la primera caravana que salió de este 2020; la mayoría ya fue deportada a su país.

Es preciso mencionar que en los últimos días se ha observado pequeños grupos de migrantes varados en los bajos del puente de la Avenida Uno en Coatzacoalcos, debido a que la vigilancia se ha reforzado para evitar que suban al tren, por lo que lograr su meta de llegar a la unión americana se complica cada vez más.