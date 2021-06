"Me despidió con un beso y hoy la recibo en esta caja"; velan a Itzel Dayana

"Ayer me despidió con un beso y hoy la recibo en esta caja, no le hacemos daño a nadie mi hija tenía el sueño de ser contadora y no se cumplirá porque le arrebataron la vida y todas sus metas", expresó con impotencia y mucho dolor Martha Gómez Sánchez, madre de la adolescente.

Durante la mañana del viernes, fue velado el cuerpo de Itzel Dayana Cisneros Gómez, adolescente que fue asesinada en el interior de su domicilio ubicado en la colonia San Regino de esta ciudad.