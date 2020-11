Maestros del Cobaev 31 de Sayula fingen dar clases, acusan alumnos

Alumnos del plantel 31 del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, denuncian abusos por parte de sus profesores al dejarles demasiada tarea, cambiar en forma constante de plataforma e incluso amenazar con reprobarlos, fingiendo dar clases para recibir su salario.

En una carta dirigida a Imagen del Golfo, señalan que el semestre inició tarde por la pandemia, pues debía empezar en agosto y arrancó hasta octubre, por lo que se han presentado varios problemas de parte de los alumnos y maestros, por la acumulación de tareas.

"Pero el problema no es que no quieran hacerlas, si no que los tiempos de entrega son demasiado apresurados, las clases no se han impartido correctamente y aún así se reprobará a los alumnos que no sigan las descabelladas órdenes de sus docentes" dice el escrito.

Entre las diversas irregularidades, destacan que los profesores exigen exámenes y nunca les han dado clase o material de estudio u otros no están abiertos a aclarar dudas de los estudiantes que por no encontrar información asignan puntos menos a las actividades, lo cual acusaron es una injusticia.

Hay profesores que proporcionan sus números telefónicos para recibir dudas y lo único que hacen es dejar a los alumnos en visto, sin responder. Dicen que se han venido cambiando en forma repetida la plataforma digital de trabajo, los estudiantes que ya están en el último semestre no han sido preparados para los exámenes de la universidad.

"Los alumnos se han quejado pero nadie en la institución se preocupa por atenderles y por eso hemos recurrido a este medio para hacer denuncia pública y meter presión para que realicen un plan de estudios adecuado y no uno en el que solamente se basen en dejar tareas en exageración sin ningún fin más que fingir estar impartiendo clases" afirman.