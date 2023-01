Irma Alicia, un ave fénix: se recupera de posible negligencia (+Video)

Lo que quizá fuera una negligencia médica, ha significado el renacer y el refuerzo de los lazos de amor en la familia Sánchez Marrón, a quien su matriarca Irma Alicia Marrón Sánchez el destino le permitió sobreponerse a las adversidades y volver a dar los primeros pasos a una nueva vida.

La historia de Irma Alicia comenzó el 26 de diciembre de 2020, al ser internada en el Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acudiendo por una presunta infección en las vías urinarias, siendo intubada después y luego quedando conectada a un respirador mecánico.

"Le pusieron como tal cuatro o cinco enfermedades, nunca diagnosticaron ninguna, al segunda de su ingreso la intuban, es donde comenzó irse abajo todo.

"Nunca dieron un diagnóstico conforme pasaba el tiempo: están fallando sus plaquetas, están fallando sus riñones, ahora está fallando el hígado, nos habían dicho que había perdido el 70% del hígado por la leptospirosis y en que 48 horas fallecía", relató Irma Amanda Sánchez Marrón, hija de Irma Alicia.

"Afortunadamente Dios siempre te pone personas interesantes o que te quieren ayudar, aquí a la vuelta hay una enfermera que nos enseñó todo lo que sabemos, nos capacitó a atenderla, a bañarla, a limpiarla y todo lo que se necesita, mi esposa no se ha enllagado, mi esposa está cada día mejor"

Sin embargo, para el 9 de enero de 2021 un aparente descuido del personal médico habría provocado una nueva intubación, pues de acuerdo al relato de los familiares de Irma Alicia, el hijo de ésta se percató que el respirador mecánico no estaba conectado, solicitando apoyo para la reanimación cardiopulmonar.

"Habían pasado como 15 minutos y la doctora nos dijo que lo pensáramos para firmar la autorización...la doctora al final dijo: su decisión es que la intubemos, quédense con su familiar, despídanse de ella... se queda mi hermano con mi mamá y se da cuenta que los monitores están completamente en blanco", mencionó Sánchez Marrón.

UNA LUCHA POR LA RECUPERACIÓN

Irma Alicia fue dada de alta el 1 de febrero de 2021, un día inolvidable para su hija, pues es su cumpleaños, iniciando así otro difícil capítulo con su madre: el de los cuidados y la búsqueda de especialistas externos para acelerar su recuperación.

"La dan de alta con sonda urinaria, sonda de alimentación, traqueostomía y tanque de oxígeno...nadie sabe qué tiempo estuvo con oxígeno", narró la joven, quien añadió que tras acudir a un especialista les dijo que tuvo muerte del tallo cerebral y que no había nada que hacer, por lo que decidieron buscar otras opiniones alternando las citas que tenían en el IMSS.

Lo ocurrido con Irma Alicia cambió la vida de la familia Sánchez Marrón, pues sus integrantes se volvieron sus enfermeros de cabecera ante los escasos recursos para pagar el servicio, por lo que adaptaron su cuarto, adquirieron una cama quirúrgica y aprendieron muchos procesos, esto los llevó a vender propiedades para costear especialistas como un neurólogo, una fisioterapeuta y un nutriólogo.

Esto llevó a la joven Irma Amanda a cambiar su rutina laboral, pues a la fecha continúa en Home Office para no desatender a su madre, pues junto a su padre se turnan para estar al pendiente, aunque no todo ha sido negativo con el IMSS.

Un escrito de Irma Amanda para levantar una queja por la atención médica llevó a que se le diera una primera cita con neurología y otorrinolaringología, pero desde abril del año pasado su solicitud de revaloración neurológica sigue pendiente.

"Pedimos que la manden con el neurólogo a México, que hagan lo que tengan que hacer, que se hagan responsables de algo que al final del día fue negligencia, fue un descuido", insistió.

ÁNGELES EN EL CAMINO

A la par de su hija, José Raymundo Sánchez indicó que en este largo camino encontraron ángeles que les apoyaron a cambiar la situación de Irma Alicia.

"Afortunadamente Dios siempre te pone personas interesantes o que te quieren ayudar, aquí a la vuelta hay una enfermera que nos enseñó todo lo que sabemos, nos capacitó a atenderla, a bañarla, a limpiarla y todo lo que se necesita, mi esposa no se ha enllagado, mi esposa está cada día mejor", sostuvo el esposo.

Así llegó una fisioterapeuta por lo particular, pues aunque en el IMSS se cuenta con el servicio, éste es por citas y es demorado ante la cantidad de derechohabientes que requieren de ello; hoy en día Irma Alicia ya dio sus primeros pasos cual bebé al primer año de nacido.

"Desde la semana uno le empezamos a traer una fisioterapeuta, empezó con sus ejercicios, mi esposa empieza a caminar con andadera, da siete pasitos, ya empieza a platicar un poquito más, ya empieza a hacer muchas cosas, si voy manejando me da cualquier cosa para que yo no me duerma.

"Todo eso nos ha costado a nosotros, el seguro nos ha dado cuatro meses de terapia", relató.

José Raymundo Sánchez señaló que el IMSS no ha fallado en cuanto solicitan el servicio de ambulancia, así como citas de control con el psiquiatra y otros especialistas, sin embargo, acuden a Xalapa a un neurólogo por la vía particular para que ella reciba terapias de electroestimulación, pues en Coatzacoalcos el Seguro Social no cuenta con ello.

"Sí hubo gente muy amable dentro del seguro, desgraciadamente dos doctores pueden hacer mala una institución...pasó esto y qué te puedo yo decir... ella tenía que haber regresado a neurología en abril del año pasado, estamos en 2023 y todavía no llega", externó.

APOYOS

Es preciso señalar que Diario del Istmo buscó una respuesta de parte del IMSS, por lo que se corroboró que personal de la institución se puso en contacto con la familia para determinar qué ha ocurrido en el proceso de la solicitud para la revaloración.

Si bien hubo una respuesta, la familia requiere de apoyos para continuar costeando los tratamientos foráneos en lo que se resuelven estos servicios con el IMSS.

La forma de apoyar es sencilla, la familia Sánchez Marrón cuenta con una pequeña purificadora, con la que la ciudadanía puede acudir a comprar garrafones, y así incrementar las ventas que permitan una mejor calidad de vida a Irma Alicia.

La purificadora ´Go for life´ se ubica en Gavilanes 6, de la colonia Santa Isabel 3; un garrafón comprado a la familia Sánchez Marrón es una oportunidad de sostener los gastos de casa que apenas y se costean con la pensión de don José y el salario de sus hijos.

Incluso, si desean hacer donativos, la familia puede recibirlos en la cuenta Scotiabank: 07101103954 o la clabe interbancaria 04485071011039544 a nombre de Irma Amanda Sánchez Marrón.

Hoy la vida le empieza a sonreír a Irma Alicia, sin embargo, un apoyo solidario puede hacer más ameno este proceso a la familia Sánchez Marrón.

