IMSS garantiza tratamiento contra el cáncer a derechohabiente

Este jueves, el Hospital General de Zona (HGZ) número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), finalmente se comprometió a entregar el tratamiento contra el cáncer de una derechohabiente, a la cual desde hace un mes trajeron con falsas promesas.

"Aún no, nos dijeron que mañana ya es un hecho que lo tendríamos (jueves)", afirmó.

El pasado sábado 10 de abril, Mirna del Carmen Domínguez Pérez, dio a conocer el hecho, señalando que el medicamento Nilotinib que es para combatir la Leucemia Mieloide Crónica no se lo habían surtido desde el pasado 12 de marzo, y que sería el lunes 12 de abril cuando posiblemente se lo darían, sin embargo, ahora le aseguraron que será este jueves cuando se lo entreguen.

"Mi medicamento se llama Nilotinib, hemos ido a buscarlo y lo que nos dicen es venga mañana, pasado mañana y así nos traen de hecho nos aseguraron que iba a llegar entre jueves y viernes y no llegó, fuimos y lo que nos dijo la que es secretaria o no sé qué sea de Abastos que ya estaba la orden según de compra del medicamento y nos enseñó la hoja; pero nos dijo que como se atravesaba el fin de semana probablemente el lunes ya estaría aquí en Coatzacoalcos el medicamento, pero en sí no nos dio algo seguro y luego dijo que el lunes llegaría y ahora que mañana (jueves) ", declaró.

Domínguez Pérez, expuso que, aunque está es la primera vez en lo que va del 2021 que en la institución médica falta su tratamiento años atrás han padecido la situación por la que incluso otros pacientes han externado su problemática ante diversos medios de comunicación locales.

A su vez, la afectada dijo que, a la fecha, contándola a ella son dos los afectados con la falta del tratamiento contra el cáncer, ya que son los únicos que se encuentran tomando la Nilotinib.

"Anteriormente éramos más pero como cambiaron de medicamentos no han tenido ese problema porque tengo entendido que si se los han surtido", refirió.