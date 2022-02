implicado_en_asesinato_de_madre_e_hija_fue_capturado_sin_orden,_protestan

Tanto la abuela como la tía de éste, señalaron a Imagen del Golfo que elementos de la Policía Ministerial se lo llevaron detenido sin una orden de aprehensión, además revelaron que presuntamente fue golpeado.

"Fue ayer entrando la noche ... Desde ayer supuestamente un judicial llegó a la casa enseñando un teléfono donde había un muchachito que se parecía a él, pero nunca lo vieron que estaba adentro, sino que iba caminando en la banqueta... él andaba en el mercado cuando ocurrió eso... (Los policías ministeriales) se lo enseñaron a mi hijo, luego a los 20 minutos llegaron los judiciales, se metieron, no enseñaron ni un papel, uno se metió derechito a mi baño, abrió mi puerta y abrió mi ropero", narró Florentina Piñón, abuela paterna.

Tres familiares de Miguel Ángel se apostaron al mediodía de este viernes sobre la avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Petrolera, donde protestaron afuera de la Delegación Regional Coatzacoalcos de la Policía Ministerial, lugar en que lo tenían detenido.

"(Los policías que se lo llevaron) son de la Fiscalía la que está allá en el Centro, nos preguntaron que dónde teníamos al chamaco... yo pido justicia, si él lo hizo que pague, porque también tengo nietas y no me gustaría que les hicieran lo mismo, pero si no es culpable, pues que busquen al culpable... (a mi nieto) lo golpearon muy feo y no se vale", expresó la abuela.

Florentina Piñón exigió a las autoridades que hagan aparecer un vehículo propiedad de la hoy occisa, una camioneta Ford Windstar, en la que presuntamente el o los responsables del doble asesinato se robaron para huir, pues teme que también le adjudiquen a su nieto la desaparición de dicha unidad.

"Se llevaron el carro de la señora que mataron... era una Windstar creo..Que el gobernador exija más gente, porque no aparece el carro", puntualizó.