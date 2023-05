Hay déficit de 26 mil horas en secundarias técnicas y generales del sur de Veracruz

No son 10 mil horas sin maestros, sino 26 mil las que quedaron libres desde el inicio de la actual administración en secundarias generales y técnicas del sur de Veracruz, reconoció la delegada de la Región 13 en la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mirna García Ávalos.

"Generales tienen casi 13 mil horas esperando por Región 13, y prácticamente secundarias técnicas andaban en el mismo número de horas casi 13 mil, esperamos que queden cubiertas, estamos esperando, tal vez tengamos un 60% cubiertas de esas 13 mil (en secundarias generales)", indicó García Ávalos.

PANDEMIA ACRECENTÓ DÉFICIT

Desde el inicio de la administración estatal, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) informó que había un déficit de 10 mil horas por cubrir sólo en las secundarias técnicas, sin embargo, esta situación debería ser arreglada por la Federación en la asignación de maestros, especialmente en materias de talleres o tecnología.

A esto se suman más horas debido a los decesos que hubo de personal docente durante la pandemia de Covid-19, así como a las jubilaciones, por lo que hay plazas por cubrir, sin embargo, es la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) la encarga de asignarlas, aunque el proceso se torna extenso y demasiado burocrático.

"Todavía nos falta, más directivos, que son espacios de directores que no han sido cubiertos, de supervisores que no han sido cubiertas, esperamos que ya a fines de diciembre podamos tener ya cubierta la mayoría, y si no, hay que esperar por parte del USICAMM, sería hasta mayo del próximo año. Esperaríamos tener un 90%", recalcó García Ávalos.

De estar cubiertas el 60% de las 23 mil horas que señaló la funcionaria sindical, se habrían cubierto 13 mil 800 horas en las secundarias generales y técnicas.

"Aquí entran todas las asignaturas, sabemos que se jubilan de todas las asignaturas", remarcó Mirna García.

La situación data del 2018 a la fecha.