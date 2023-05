Se defiende Fernando Guízar tras acusaciones de desalojo en Coatzacoalcos

"Mi familia es honorable, es trabajadora y es digna", dijo Fernando Guízar Valladares tras los señalamientos de un grupo de vecinos de la colonia Los Cocos en la congregación de Las Barrillas, quienes aseguran que con amenazas y "levantones" les quieren quitar sus terrenos.

Al exigir su derecho de réplica, el abogado manifestó no conocer a ninguno de los inconformes que lo acusan de quererles quitar sus tierras, pues afirmó que son ellos los han invadido una propiedad que no les pertenece.

Luego de la nota publicada en los portales digitales y periódico impreso de este medio de comunicación, expuso que su familia ha sido víctima de críticas y señalamientos por parte de personas que no comulga con sus ideologías.

"Hay notas periodísticas pagadas, hay periodistas mal intencionados, que se prestan para calumniar, que no son éticos, a mí dime tú, quién de mi familia tiene una denuncia por el robo de un terreno. Mi familia ha sido objeto y víctima de actos de despojo de terrenos, es este caso, mi caso, yo tengo un problema de terreno, me lo invadieron", sostuvo.

Y es que el pasado miércoles, un grupo de vecinos señalaron a Fernando Guízar Valladares de ingresar a sus terrenos por la fuerza para despojarlos de la propiedad que adquirieron hace más de 10 años con el ejidatario Pedro López.

Asimismo, lo acusaron de presuntos "levantones" para obligar a las personas a firmar documentos donde le cedían su propiedad, sin embargo, los manifestantes solo mostraron algunos recibos de pago por la compra de sus terrenos.

Por lo anterior, Guízar Valladares sostuvo que en el 2002 logró comprar dichas tierras, toda vez que pudo revertir el proceso antes de expropiación, por lo que el señor Pedro López concretó la compra venta, otorgándole un documento notariado y las escrituras de los terrenos.

"A mi don Pedro me vendió en el 2002 cuando eso estaba expropiado y yo llevé el caso de reversión, yo lo vi, lo resolví y se ganó la reversión, para el beneficio de todos los ejidatarios que conforman Las Barrillas y eso nadie lo sabe. Yo fui quien promovió que la reversión de ganar. Entonces derivado de este recibo que tengo, a mí don Pedro me escritura, donde me entrega notarialmente mi escritura pública", comentó.

HA HECHO EL LLAMADO AL AYUNTAMIENTO

Al acudir a las instalaciones del Corporativo Imagen del Golfo y Diario del Istmo, el abogado mostró los documentos que lo acreditan como propietario de al menos 13 hectáreas de tierras ubicadas en la zona de las barrillas.

Portando carpetas, sacó cada uno de los recibos que avalan los pagos que le efectúo al señor Pedro López, así como el título de propiedad y los comprobantes del impuesto al predial actualizado.

En entrevista, mencionó que ha solicitado al ayuntamiento de Coatzacoalcos para que Obras Públicas deje de otorgar permisos de construcción, toda vez que están actuando de manera ilegal y por lo consiguiente actuará conforme a la ley.

"He enviado documentos a la autoridad y no han hecho caso, cuando soy el legitimo propietario, esa gente, en lugar de venir a ver a ti, se hubieran ido a la fiscalía a denunciar al que le compraron, al que les vendió sin ser dueño,

Finalmente, señaló a Pedro López y Joel López de vender predios que ya tenían dueños, estafando a las familias que buscaban construir un patrimonio.