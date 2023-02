Exhiben a Claudia Balderas en ´Venga la Alegría´ (+Video)

Ya no es en redes sociales, sino en cadena nacional a través del programa ´Venga la Alegría´, en el que la legisladora nativa de Villa Allende, Claudia Balderas, es noticia nuevamente por no pagar la renta, siendo la dueña quien la expuso en el conocido matutino de TV Azteca, pese a que la senadora aseguró no adeudarle.

"Todo esto se terminaría tan sencillo si pagas la renta Claudia, te sales del inmueble, lo entregas tal y como lo recibiste, y se acaba el problema", destacó Nora Ochoa Chávez, dueña del inmueble.

En la emisión de este lunes, fueron el conductor veracruzano Mauricio Barcelata y el periodista Jorge Garralda, quienes presentaron la nota vista en ´Venga la Alegría´.

El comienzo de la historia

Fue el pasado 31 de enero cuando Nora Ochoa reveló que la senadora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) adeudaba más de 170 mil pesos de una casa que alquila en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez.

"(Estuvo pagando) sin ningún problema, pero en mayo de 2022 me llaman de la policía para decirme que la inquilina no está pagando renta, se lo hice saber en el mes de agosto para que por favor se saliera en el mes de septiembre", indicó la casera.

En la emisión televisiva, Nora Ochoa presentó los mensajes de What´s App con fecha de noviembre de 2022 enviados a Claudia Balderas Espinoza, sin una aparente contestación de la senadora, que ha estado envuelta en varios escándalos.

"No tengo adeudos"

Tanto el 31 de enero como el 1 de febrero, Balderas Espinoza aclaró en su cuenta de Facebook que no tiene adeudos con Nora Chávez, responsabilizando a esta última de cualquier cosa que le ocurra a su hijo, a su madre, a su sobrino y sus allegados.

"Debo mencionar que he realizado las transferencias correspondientes y que tengo manera de demostrar esta afirmación" CLAUDIA BALDERAS SENADORA

"Debo mencionar que he realizado las transferencias correspondientes y que tengo manera de demostrar esta afirmación... Por lo cual, hago un atento llamado a todas las personas que la señora Nora Luz Ochoa Chávez ha extorsionado y amenazado, y que además les debe dinero, cuestión que debe ser de conocimiento de todos", externó el 31 de enero.

Tras publicar su derecho de réplica, de nueva cuenta, la senadora adjuntó un pago con fecha del 25 de enero de 2023, donde justificó no tener adeudos, sin embargo, Nora Ochoa nuevamente la acusó de no dejar el inmueble ni pagar.

La agraviada mostró conversaciones de noviembre del 2022.

En su cuenta de Facebook, la senadora presentó su último pago con fecha del 25 de enero de 2023.