En verificentros exhortan a no adquirir hologramas apócrifos

Tras detectar en redes sociales la venta ilegal de hologramas de la verificación vehicular , responsables de los verificentros en Coatzacoalcos exhortaron a los conductores a no cometer estos actos ilícitos y cumplir con la revisión de sus unidades.

José Ruíz encargado de uno de los verificentros de la ciudad, detalló que este proceso permite certificar que los automóviles cumplan con las normas oficiales establecidas y poder darlos de alta ante la Oficina Virtual de Hacienda del Estado (OVH).

Noticia Relacionada Coatzacoalcos, municipio con más robos de autos a nivel estatal

"Anteriormente se daban muchos casos que se ofrecían verificaciones a través de redes sociales por lo que hacemos hincapié que no lo hagan. Cada verificación que de realice es para certificar que nuestro vehículo cumple con lo que marcan las normas oficiales mexicanas, son normas federales establecidas", comentó.

El entrevistado explicó que en caso de que sus unidades presenten detalles mecánicos y no pasen la verificación vehicular, se les detalla a través de un documento el mantenimiento que le tienen que brindar y una vez atendido podrán cumplir con este proceso de manera gratuita.

"Hay automovilistas que no se acercan a realizar su verificación por alguna situación de falta de mantenimiento, es importante cumplir con el medio ambiente, esto es por la calidad del aire, si un vehículo al realizar su verificación no llegará a pasar, le damos un documento en el cual se describen las características por cual no pasa la unidad, tienen un tiempo determinar para regresar sin costo alguno", apuntó.

Cabe mencionar que esta es la última semana para realizar la verificación sin importar la terminación de las placas y con ello podrán obtener la condonación de la tenencia vehicular 2022.