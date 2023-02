En Coatzacoalcos, locatarios del mercado llevan ayuda a colonias

Locatarios de los mercados de la ciudad llevan despensas a familias vulnerables en colonias marginadas y recogen peticiones de mejoras en calles y en el entorno ya sea chapeo de campos deportivos, limpieza de calles lodosas o con baches, reparación de luminarias.

Rolando Álvarez, comerciante en ropa del Mercado Morelos, dijo que la asociación civil nació solo para llevar despensas a personas con necesidades, pero en pláticas con el presidente municipal de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, les ofreció todo el apoyo ya que es una labor altruista.

Es por ello dijo, ahora con el apoyo de licenciado José Manuel Méndez Torres, asesor del alcalde, podrán realizar gestiones para mejoras del entorno social de muchas colonias de la ciudad ya que los ciudadanos muchas veces no saben a dónde acudir a reportar una luminaria fundida, un aplanado de calle, las mejoras en campos deportivos de cada una de las colonias y otras necesidades que tienen las familias porteñas, gestiones que se analizarán al departamento de atención ciudadana, en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos.

De los centros de abasto están locatarios de los mercados Puerto México, Hidalgo, Morelos, 20 de Noviembre, Plaza del Sol, Terraplén, Úrsulo Galván, Coatzacoalcos y otras personas de la sociedad civil, quienes se cooperan para la compra de despensas que entregan en colonias previamente visitadas.

A pregunta expresa de si es un movimiento político, Álvarez Ramos, dijo; "No. Solamente es ayuda social, pero durante el caminar desde hace 20 años en la ciudad perteneciendo a dos partidos políticos he conocido a mucha gente, ahora no pertenezco a ninguno".