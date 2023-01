Ahora en Coatzacoalcos; plantan a quinceañera y desconocidos la festejan

Una publicación en redes sociales hizo que Dulce Ivone Paulino Manuel tuviera una fiesta de XV años inolvidable, pues bastaron solo 30 minutos para que la gente le llevara hasta los mariachis.

Lo que parecía ser una reunión familiar, terminó convirtiéndose en la fiesta más popular de Coatzacoalcos, pues aunque sus invitados la dejaron plantada, habitantes de distintas colonias de la ciudad se dieron cita para festejar su cumpleaños.

Se tenía previsto que el convivio diera inicio a las 15:00 horas de este sábado en un salón ubicado en la avenida Democracia y Flores Magón, pero al ver que sus amistades no llegaban, unos de sus familiares hizo la invitación al público a través de su cuenta de facebook, sin imaginar que se saldría de control.

"Estoy sin palabras, estoy muy emocionada, muy contenta por mi hija, ella es la más contenta de esto, según yo era sencillo, pero se salió de control esto"

Entre más pasaba el tiempo, el salón se llenó de personas que al ver la publicación por redes sociales, no dejaron que los quince años de de Dulce Ivone se viera empañada, por lo que decidieron festejar con ella, llevando sus propias bebidas y hasta botana.

"Me la he pasado bailando como si no hubiera un mañana, uno nunca sabe si moriremos mañana, pero me la estoy pasando súper bien, si estaba un poco desanimada, pero gracias a dios, al final vino mucha gente" dijo la joven Dulce Ivone Paulino Manuel.

Sin duda alguna, las redes sociales son una plataforma que la gente ha sabido utilizar para el bien el común, tal es el caso de la fiesta de Dulce, que sin duda alguna se ha convertido en la quinceañera más vitalizada en lo que va del 2023.

