En medio del dolor y el llanto, familiares de la cronista deportiva, bailarina y modelo porteña Michell Simón pidieron justicia tras su feminicidio en la Ciudad de México.



Nallely del Carmen Pérez Tadeo hermana de la hoy occisa, declaró en una breve entrevista a las afueras de la funeraria, que este delito no quede impune y que el responsable pague porque lo que hizo.

"Estoy destrozada, muy triste, desconsolada, mi madre está que se quiebra, no puedo con tanto dolor, ella tenía tantas metas, tantos sueños, tantos proyectos como para que nos la quitaran de esa manera, lo único que queremos es justicia, que no se quede impune lo que hicieron, no es justo", expuso.Anahí Michell Pérez Tadeo salió dehace siete años con la ilusión de convertirse ende deportes, sin embargo ese sueño se vio frustrado, su cuerpo fue localizado este lunes en un paraje del Ajusco en la Ciudad de México."Sus sueños eran trabajar en Televisa, en TV Azteca, ser una gran reportera, una gran comunicóloga, se fue hace siete años, estaba a una semana de terminar su diplomado, es lo único que le faltaba", comentó.La hermana narró que el pasado sábado todavía tuvieron comunicación con ella y les comentó que saldría a una comida, horas más tarde ya no supieron más su paradero hasta que recibieron una llamada para identificar un cadáver con sus características."Lo único que supimos de ella fue el sábado que iba a una comida y de ahí ya no se conectó, ya no supimos nada de ella, el domingo le escribimos, le marcamos y nada, el lunes todavía con la esperanza de que estuviera bien, dijimos, a lo mejor ha de estar cansada, desvelada, pero con sus amigos de allá nos comenzamos a mover para localizarla y pues al parecer había localizado un cadáver con las características de ella", detalló.Cuestionada sobre la línea de investigación, mencionó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pidió que no se emitieran declaraciones para evitar entorpecer las averiguaciones para esclarecer el caso."Ya hay líneas de investigación, no nos dejan hablar del tema, por lo mismo, por seguridad, para no afectar el proceso, ya hay unas líneas de investigación, no podemos abundar más en el tema, pero se los debemos a ustedes, era su compañera", dijo.Tras el asesinato de, sus familiares han comenzado a hacerse responsable de su hija, una menor de tres, a quien afirman no dejarán desamparada."No vamos a dejar sola a mi sobrina, nos tiene a nosotros, pero no es justo que siete años se hayan venido a la basura por culpa de personas o de una persona, no sabemos aún pero que se haga justicia y se lleguen a las últimas consecuencias", finalizó.