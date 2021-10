Detectan repunte de ETS's en adolescentes de Coatzacoalcos

Las enfermedades de transmisión sexual han tenido un repunte en los jóvenes adolescentes de entre 14 y 15 años de edad, siendo el Virus del Papiloma Humano el más común, así lo dio a conocer la Directora de Educación en Coatzacoalcos Raquel Díaz Páez.



A través de la platicas que imparte la Jurisdicción Sanitaria y la Policía Municipal en secundarias y preparatorias de la ciudad para evitar los embarazos no deseados, han detectando que muchas de las veces los jóvenes se rehusan a utilizar a el preservativo contrayendo enfermedades venereas .



"Sabes que es lo más triste que entre los comentarios de los chicos te diga que de manera anal no necesitan el condón y lo que se ha detectado son mayores casos de enfermares venereas, imagínate un niño que tiene 14 años y te diga que tiene papiloma", expuso.



Díaz Páez expuso que la mayoría de los casos se agudizan porque los adolescente temen decirle a sus padres el problema que presentan al no tener los cuidados necesarios durante sus relaciones sexuales.



"Ya son cosas decirle a papá, decirle a mamá y no buscas ayuda y eso va creciendo, si estamos hablando de un plantel que tiene 500 alumnos, quizás unos dos o tés alumnos presentan alguna enfermedad, tal vez no son muchos porque no siempre te dicen", apuntó.



La entrevistada pidió a los jóvenes a tener pena, ni miedo al hablar con sus padres en caso de tener alguna infección o enfermedad venerea, para que puedan ser atendidos a tiempo, asimos, recalcó del uso correcto del condón para evitar embarazos no deseados.