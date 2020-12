Desmienten señalamientos de extorsión por parte de Fluvio Martínez

Tanto el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (Itesco), como los alcaldes de Oteapan y Agua Dulce, desmintieron las declaraciones de la diputada local panista María Josefina Gamboa Torales, hechas en torno a señalamientos de extorsión del corresponsal zona sur de Radio Televisión de Veracruz (RTV), Fluvio César Martínez Gómez, mismas que pidió investigar.

Es preciso mencionar que fue en la comparecencia del coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Iván Luna Landa, en la que Gamboa Torales, quien también es periodista, se basó en acusaciones surgidas en septiembre, en las que sin sustento alguno ni mencionar fuentes fidedignas a través de documentos, se involucró a Fluvio César Martínez en casos de extorsión a los ayuntamientos de Coatzacoalcos, Oteapan, Agua Dulce e instituciones como el Itesco, situaciones replicadas también por medios locales sin haber hecho un trabajo de contraste con versiones.

"También hay un tema importante, en el mes de septiembre se hicieron públicas unas acusaciones en donde figuraban unas personas adscritas a RTV, me refiero al corresponsal zona sur Fluvio César Martínez Gómez, a quien se le aña de realizar extorsiones en ayuntamientos como Agua Dulce, Oteapan, Coatzacoalcos e incluso al Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, valiéndose de su encargo en Radio Televisión de Veracruz ... quiero preguntarle qué acciones se han tomado para investigar estas acusaciones que no son menores, qué resultados han tenidos dichas indagatorias o si se ha dictado o se dictará alguna sanción al respecto", cuestionó la diputada conocida como Maryjose Gamboa, quien no mencionó la palabra ´presuntas´ al referirse a las acusaciones, tal como sí lo hizo al cuestionar una supuesta lista de periodistas admitidos para cubrir la comparecencia.

Luna Landa le respondió que esa situación es algo que las personas que se consideren afectadas deberán resolver al interponer sus denuncias correspondientes y RTV tendrá que resolver, a través de la Coordinación General de Comunicación Social, en caso de ser cierto, pese a que éste es un tema ajeno a la comparecencia y que la diputada tiene la presidencia en el Congreso Local de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas, en la que precisamente no existen registros de actividades a favor del gremio en el que ella se identifica como comunicadora.

DESMIENTEN ACUSACIONES

Esto ocurrió el pasado 4 de diciembre, siendo el Itesco la primera institución en desmentir los cuestionamientos de la diputada hechos sin ninguna prueba ni mostrando las supuestas acusaciones, pese a que el ejercicio periodístico del que se jacta, le exige hacerlo con argumentos sólidos.

"El Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos -Itesco, reafirma su compromiso con la libertad de expresión y manifiesta categóricamente que no ha sido víctima de extorsión o chantaje por ningún representante de algún medio de comunicación. Nos mantenemos como una institución firma en valores, fomentando la Ciencia con Humanismo", es el aviso publicado por la Dirección General el viernes por la noche.

Mientras que Berlín López Francisco, el alcalde de Oteapan, subió un video a su cuenta de Facebook en el que aseguró no presentar denuncia de extorsión en contra de Fluvio Martínez ni de RTV, pues no han sido amagados.

"Quiero aclarar que nosotros no hemos presentado y no presentaremos ninguna denuncia de extorsión en contra del licenciado Fluvio César Martínez ni de RTV, ya que nosotros hemos sido respetuosos de los medios de comunicación y ellos a su vez hacia nosotros, tenemos una sana relación, hasta este momento no hemos tenido ningún acto de extorsión por parte de alguno de ellos, y en específico, por parte del licenciado Fluvio César Martínez ni de RTV", enfatizó respecto a las declaraciones de la diputada Gamboa Torales.

Por otra parte, el presidente municipal de Agua Dulce, Sergio Guzmán Ricárdez, también se sumó este domingo a los desmentidos que responsabilizan al reportero de RTV en presuntos casos de extorsión.

"Cosa que en lo personal desmiento, tenemos muy buena relación, sobre todo de respeto con Radio Televisión de Veracruz, con sus reporteros, sus trabajadores, no tenemos ningún problema, tampoco somos presa de ninguna extorsión, soy enemigo de que algún personaje o medio nos vaya a querer extorsionar, aquí las cosas son parejas, esto es absolutamente falso ... sería yo el primero en presentar una denuncia", sentenció Guzmán Ricárdez.

PENDIENTE CARRANZA

Víctor Carranza Rosaldo, alcalde de Coatzacoalcos, es el único que hasta el momento ni ha desmentido o confirmado las presuntas extorsiones de Fluvio César Martínez que la diputada panista retomó de una carta anónima publicada en la columna ´Entre lo utópico y lo verdadero´ de la periodista Claudia Guerrero, subida el 3 de septiembre al portal ´Sin Muros, libre expresión ciudadana´, mientras que el reportero Fluvio César tampoco ha emitido su postura.

Dicha columna menciona más nombres de reporteros de diversos medios de Coatzacoalcos como presuntos extorsionadores, sin embargo, la diputada María Josefina Gamboa Torales tampoco los citó en sus cuestionamientos, lo que se podría catalogar que lo hizo con dolo y, quizá, desconocimiento, de sostener con pruebas sus palabras al preciarse de ser periodista y egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana (UV), actividad que todo reportero no debe eludir al ser una regla universal, de lo contrario se afecta la ética periodística.