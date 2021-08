deben_de_explicarme_porque_no_estoy_en_el_asiste:_ricardo_castelo

Están violando mis derechos como trabajador de acuerdo al contrato colectivo del Trabajo de Petróleos Mexicanos en su clausula 24, no se puede rescindir a un trabajador si previamente no es investigado y comprobar que cometió una falta, no fui notificado que estaba bajo investigación, por ello interpondré una queja ante derechos humanos contra quienes resulten responsables y pondré en conocimiento al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

"Soy un luchador social, no es de ahora tengo años haciendo valer los derechos de mis compañeros, por no estar de acuerdo con los ideales en la que se trabaja dentro del sindicato petrolero de la sección 11, al poco tiempo fui jubilado arbitrariamente en el 2005, 14 años después de comprobar la arbitrariedad me reinstalan en el 2019 al obtener el resolutivo de un juez federal", mencionó Castelo Castillo.

Agregando, No se violó el contrato colectivo del trabajo, solo se replicó las quejas que con anterioridad compañeros del puerto de pajaritos (laguna pajaritos), han estado protestando por lo inseguro que es trabajar ahí, porque los muelles se están cayendo en pedazos, incluso se han negado a trabajar ahí, porque el muelle es endeble, y esto con años de anterioridad se difundieron a través de las redes sociales.

Los administradores del puerto Pajaritos al estar conscientes que los trabajadores se reusaban a laborar por las condiciones del muelle, optaron con traer personal de la sección 23, los cuales solo laboraron unos días y al evaluar el riesgo en el que se encontraban también se negaron. La última alternativa la administración de Pemex contrató al personal del Api de Coatzacoalcos, para hacer estos trabajos.

"Me atreví y teniendo conocimiento de las consecuencias a denunciar lo que pone en riesgo la vida de los trabajadores de la laguna de Pajaritos, no es mi centro de trabajo, pero si mis compañeros de la sección 11, si yo aspiro a la dirigencia de la sección 11 tengo que trabajar y luchar por ellos, con la conciencia de no estar haciendo nada malo, lo difundido en el video lo han dado a conocer de forma anónima desde el año los últimos tres años por los trabajadores".

Reafirmando el entrevistado el reglamento de Seguridad e Higiene Petróleos mexicanos especifica que es obligación de los trabajadores denunciar lo que no esté bien, y eso da la facultad para denunciar; la causa por la supuestamente fui rescindido no se encuentra entre la Ley Federal del Trabajo.

Recientemente a través de las redes sociales se difundió el documento que Petróleos Mexicanos le envió al secretario general de la sección 11, Jorge Tadeo Pérez en donde se pone en conocimiento la conclusión del contrato de compañero Montiel y su servidor, pero no fui notificado, checando en el ASISTE ya no estoy activo, mientras que mi compañero continua en el sistema, acudiré ante el secretario general de la sección 11, para que me informe cual es mi condición laboral, y después pueda proceder con la queja ante derechos humanos y proceder contra los altos y medios mandos de PEMEX, porque ellos son quienes deben de responder en lugar de PEMEX.