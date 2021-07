Cruz Roja opera en números rojos; colecta anual, sin respuesta

Marisol Gil Cortés administradora de la benemérita institución en Coatzacoalcos, reconoció que actualmente subsisten con las cuotas de recuperación que se mantienen fijas de los servicios médicos que se brindan.

PUBLICIDAD

Noticia Relacionada Cruz Roja Coatzacoalcos reporta incremento en traslados por Covid-19

"La situación está muy difícil, estamos trabajando en números rojos, el año pasado no hubo colecta, este año estamos en colecta y es como si no estuviéramos y no hemos recaudado nada", expresó.

PUBLICIDAD

Detalló que en la institución ofrecen servicios que van desde la aplicación de una inyección, radiografías, radiografías, atención médica, traslados.

PUBLICIDAD

"Cuando los pacientes están grabes y se llevan al seguro o comunitario esos no se cobran, pero ya si es particular o programado si tiene consto", indicó.

PUBLICIDAD

Detalló que pese a la pandemia continúan dando los mismos servicios bajo las medidas de prevención y con el mismo costo.

PUBLICIDAD

"Esperemos que este año levante un poco porque no nada más es mal de Coatzacoalcos sino de todas las delegaciones a nivel nacional", comento.

En otro tema mencionó que los traslados Covid-19 han disminuido considerablemente.