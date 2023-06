Coatzacoalcos, sin problemas con ejidatarios que amagan con cerrar Yurivia (+Video)

"Coatzacoalcos no tiene ninguna controversia con ellos", afirmó el alcalde Amado Cruz Malpica ante la amenaza que mantienen los ejidatarios de Tatahucapan, de cerrar nuevamente las válvulas de la presa Yurivia.

Sostuvo que han estado en permanente comunicación, por lo que dijo que desconoce el tema por el que estén latentes a suspender el suministro, pues todo indica que se trata de un conflicto con una constructora que ha negado a concluir una obra.

"No tengo noticias, porque no es un tema francamente que tenga que ver particularmente con Coatzacoalcos, parece ser que tienen diferencias con una constructora, es un camino, pero no estoy al tanto, no es un tema que tenga en relación con el ayuntamiento de Coatzacoalcos. Coatzacoalcos no tienen en estos momentos ninguna controversia con ellos, en su momento tuvimos charlas y hemos estado en permanente comunicación", comentó.

Y es que hasta el momento la población se mantiene en la zozobra, luego de las publicaciones que se han realizado en redes sociales, donde se dio a conocer que sería este viernes cuando la Presa Yurivia sería cerrada, a medida de presión para el gobierno del estado.

NUEVAS ALTERNATIVAS

Ante la demanda que cada vez más hace la población para mejorar el servicio de agua en Coatzacoalcos, el edil morenista manifestó que necesario realizar una exploración y plantear el proyecto de una planta potabilizadora en el rio Calzadas o extraer el agua de la Presa la Cangrejra.

Sin embargo, apunto que para desarrollar estos proyectos es necesario el apoyo financiero de la Federación y del Gobierno del Estado, toda vez que el monto de la obra excede por mucho la disposición presupuestal del ayuntamiento porteño.

"Es obligado hacer ya la exploración de dos o tres fuentes alternativas, desde el principio se ha mencionado con insistencia, el agua que pueda venir del Uxpanapa, vía la presa la Cangrejera y dotaciones a Coatzacoalcos, una potabilizadora en el Río Calzadas, es un tema que deberán plantear los técnicos y en donde necesariamente vamos a requerir el apoyo de la federación y del gobierno del estado, las cantidades que pueda significar cualquiera de estos proyectos, exceden por mucho la disposición presupuestal del ayuntamiento", expresó.

Cruz Malpica enfatizó que es necesario atender este problema ante el desarrollo económico que cada vez más está teniendo Coatzacoalcos.

"Se han planteado estudios, hay que concretarlos, de cara a los desarrollos que seguramente estarán presentándose en la ciudad, que ya se están presentando en Coatzacoalcos, yo noto una reactivación económica, veo los hoteles cada vez con más ocupación, con más intensidad el rico económico de Coatzacoalcos y creo que esto es el principio de lo que va a ser una etapa prolongada, pero sostenida de crecimiento económico", finalizó.