Coatza, en disposición de colaborar con Mando Único: alcalde

"No hemos firmado el convenio todavía... Determinando el Cabildo que sí, vamos a proceder la firma, los términos del convenio todavía están sujetos a revisión por parte de la autoridad municipal... De parte del alcalde hay buena voluntad", externó el gobernador.

En su boletín, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se realizó en el Palacio Municipal, donde el gobernador expuso las acciones realizadas las pasadas 24 horas dentro de la estrategia de seguridad.

"Aclaro, no hemos firmado todavía el convenio del Mando Único, la buena voluntad el alcalde la manifestó ahorita en Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz", recalcó el gobernador, al señalar que aunque persisten otros delitos del fuero común, los de alto impacto van a la baja a comparación de otras administraciones, esto en alusión a los secuestros.

NO FUE SECUESTRO

De la privación ilegal de la libertad de un comerciante el pasado 1 de febrero, Cuitláhuac García confirmó que éste ya se encuentra sano y salvo, sin embargo, fue esta misma persona quien señaló que no fue secuestrado ni extorsionado, razón por la cual la FGE busca esclarecer qué ocurrió realmente.

"El delito se abatió al grado tal que vamos a cumplir un año sin un solo secuestro, en efecto tenemos que aclarar que fue lo que pasó con el último evento que pareció ser un secuestro de un ciudadano, que lo sacan de su negocio y vuelve a aparecer de manera pública, él dice que no fue secuestro, ¿qué puedes hacer? No hay demanda, no hubo petición de dinero, entonces ¿cómo lo catalogas?...posible delito: una privación de la libertad, pudiera ser, pero se están aclarando unos indicios, porque fue extraña, una privación ilegal no es así", mencionó.

POR APROBARSE CONVENIO EN CABILDO

Por su parte el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, dijo confiar en el actuar del gobernador, al que agradeció su presencia en la mesa de seguridad, por lo que expresó que contará con su respaldo.

"El pueblo de Coatzacoalcos tiene plena confianza en el liderazgo estatal del señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez... Estoy cierto que la mayoría del Cabildo en Coatzacoalcos (aprobará), estamos en eso, es un tema que planteó el gobernador en la mesa de seguridad y obviamente se va a atender a la mayor brevedad posible", puntualizó Cruz Malpica.