Busca CMIC reunión con titular del Interoceánico

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), expuso que desde la salida de Rafael Marín Mollinedo como encargado del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, no han logrado concretar un encuentro con el nuevo titular Raymundo Morales.

El presidente de la CMIC delegación Coatzacoalcos, Luis Escamilla Aguilar, dijo que desde el pasado diciembre se han comunicado con su secretario particular, sin embargo, manifestó que no ha sido posible localizarlo, para plantarle los trabajos y su participación en el proyecto nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nosotros desde el mes de diciembre que salió don Marín Mollinedo de la dirección general del Corredor Interoceánico hasta el día de hoy no ha sido posible localizar al almirante Raymundo Morales, que es la persona que queda al frente, ya tuvimos contacto con su secretario particular, ya se tuvo contacto con sus asistentes y quedamos que en abril no íbamos a reunir, a Coatzacoalcos, no ha venido, a la zona no ha venido y la cita sería en la ciudad de México", comentó.

PODRÍAN REUNIRSE ESTE MES

Escamilla Aguilar apuntó que existe la posibilidad de reunirse con Raymundo Morales durante el mes de abril, pero sería en la ciudad de México, ya que expuso que hasta el momento no ha visitado Coatzacoalcos.

Asimismo, detalló que en la ciudad se encuentra el polo de desarrollo número uno y el más importante del proyecto, pero hasta el momento desconocen el monto de la inversión, de la primera fase de la obra.

"Hemos estado insistiendo, porque realmente el parámetro, para poder decir viene una inversión considerable, pues lo tiene que dar a conocer el almirante Raymundo Morales, nosotros estamos aquí a dos kilómetros, de lo que va a ser el polo de desarrollo número uno de todo el proyecto, de los diez, el más importante es el que está aquí".

El entrevistado pidió al nuevo titular del CIIT efectuar un recorrido por el polo de desarrollo, para que conozca el área y la forma de acceso que hasta el momento se encuentra en malas condiciones.