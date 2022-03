bloquean_avenida_en_coatzacoalcos;_exigen_a_cfe_restablecer_suministro

Debido a la falta de energía eléctrica, vecinos de la colonia Santa Rosa bloquearon durante la mañana del lunes las avenida Juan Osorio López esquina con Cristobal Colon.



Con pancartas en mano, dieron a conocer que llevan tres días sin luz y amenazan con seguir obstruyendo la vialidad para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que restablezca el suministro.



"Tenemos tres días sin luz, ya se nos echaron a perder las comidas, a varios vecino se les echó a perder sus medicamentos, pero comisión si viene rapidito, cuando no le pagas te vienen a cortar al otro día, le marcamos y nos dicen que en 40 minutos se restablece y no es así", declaró Alfre Luna uno de los afectados.



Los manifestantes indicaron que desde hace más de 72 horas se quedaron sin luz y a pesar de haber reportado el daño, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ha atendido los daños.



Por lo que también decidieron bloquear el cruce de las avenidas General Anaya esquina con Cristobal Colon, lo que provocó un congestionamiento vehicular en la colonia a la altura de la colonia Rafael Hernández Ochoa.



"Si comisión federal no nos resuelve hoy mismo el problema seguiremos con el bloqueo, pero ahora lo haremos sobre el malecón y avenida universidad para ver si ahora si nos hacen caso", expresó la señora Tania vecina de ese sector.



Tras un lapso de 3:00 horas personal de la CFE acudió al llamado de los manifestantes, quienes no los dejaron ir hasta que les restablecieron el suministro de energía.