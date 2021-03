Benito, sobrevive entre nopales; su hogar: las rocas de las escolleras de Coatza

Benito sobrevive entre nopales y el parque se ha convertido desde hace tiempo en su hogar y pasa los días entre la lucha cotidiana por conseguir el pan de cada día, entre recuerdos y sobre todo con la añoranza de algún día poder volver a ver a su madre, de quien no sabe nada desde hace cinco años.

La zona de escolleras del Malecón Costero a la altura de la avenida Revolución, se ha convertido en su espacio íntimo, entre las rocas se asea, descansa y observa el horizonte bajo una vieja sombrilla.

Los detalles del pasado y de la historia de Benito no se conocen del todo, revela lo que aún su mente le permite recordar y hoy comparte sus circunstancias actuales donde parece haber sido olvidado por su familia y su compañía diaria son las calles de la ciudad, cualquier espacio en la vía pública donde pueda refugiarse y descansar.

A sus 48 años de edad, Benito Collado Uscanga quien se desempeñara como mesero y ayudante de cocina, lleva al menos cinco años sin poder ver a su mamá Jovita Uscanga Torres quien cuenta con 87 años de edad; su papá Francisco Collado Flores quien tiene varios años fallecido.

Benito Collado quien duerme en el parque Independencia y realiza sus necesidades en las escolleras del bulevar Ávila Camacho esquina con Revolución, dijo ser el menos de 12 hermanos, donde 10 son varones y dos mujeres.

"Estuve preso un tiempo en el Centro de Readaptación Social Duport Ostión, donde me metieron que por violencia familiar contra mi mamá, donde me acusaron que tomaba y me drogaba, pero nada de eso fue cierto", refirió Collado Uscanga.

"No tengo mis papeles para trabajar, ya que me los robaron de aquí donde ando y no he podido conseguir empleo en los últimos años, por lo que sobrevivo de lo que recolecto en la calle, como fierro, aluminio, plástico y otras cosas que luego vendo", agregó quien fuera mesero y ayudante de cocina.

Esta persona dijo no tener mujer o hijos, al tener otras preferencias sexuales, pero eso no le afecta en nada, ya que se aplica de manera normal para realizar sus actividades.

El arriba citado espera poder ver a su mamá o a sus hermanos, para intentar recuperar algo de lo que lamentablemente ha perdido, ya que recuerda que cuando ingresó a la cárcel, dijo que se le desarrolló un problema de depresión y ansiedad, al grado de que "se le borró el cassette" como mismo explica, por algún momento.