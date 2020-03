Al sur de Veracruz, jubilados de Pemex acusan atrasos en pagos

Los retrasos en pagos ahora no sólo se reflejan en las quincenas de petroleros sindicalizados, también en guardias y festivos, lo que ya afectó incluso a 20 trabajadores jubilados que llevan dos catorcenas sin cobrar, situación que ocurre tanto en el Complejo Petroquímico Morelos como en Cangrejera.

"Aparte de la situación yo ya pedí mis recibos de la catorcena uno y dos, ya me la dieron, yo estoy reclamando que no me pagaron los festivos del día 25 (de diciembre) y del 1 de enero, y ahora resulta que ya me los pagaron en catorcena uno y dos pero no se me refleja en mi recibo, yo sigo cobrando lo mismo pero ellos ya les ponen que nos pagaron, o sea hay un fraude ante la administración de esos pagos", dice un mensaje enviado de forma anónima a Diario del Istmo.

En otro de los mensajes señalan que todos los trabajadores pertenecen a la Sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), los cuales llevan hasta meses sin cobrar, además de presuntamente negarles las plazas a sus hijos.

"Esta ´onda´ ha sido mucha ´tranza´ del área de finanzas, yo digo que se quedan con mucho dinero de todos nosotros, porque muchas cosas no las mandan a pagar, no las vemos... legalmente nos deberían entregar una hoja de pago donde nos desglosan cada centavo que nos pagan y cada centavo que nos descuentan, pero ya lleva bastante tiempo que no hacen eso", expresó otro trabajador sobre los conceptos expuestos en sus recibos de la plataforma Asiste Pemex.

En fechas pasadas, también de manera anónima, cerca de 100 trabajadores del Complejo Petroquímico Cangrejera reportaron atrasos en sus pagos debido a la reciente adhesión a la subsidiaria de Pemex Transformación Industrial.

La paraestatal hasta el momento no ha confirmado o desmentido esta información.