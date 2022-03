Acabaremos con la corrupción en Pemex: Ricardo Aldana

"Uno de los grandes problemas que ha tenido Pemex ha sido la corrupción y yo estoy de acuerdo con el presidente hay que acabar con eso, en el sindicato también se acabarán esas malas prácticas", expresó.

Cuestionado sobre la relación con el ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana dejó muy en claro que ya no tiene ningún trato con él, "Ya tiene mucho tiempo que no he visto a Carlos Romero, ya no hay ningún trato, ninguno", dijo.

El líder nacional del Sindicato Petrolero que ganó las elecciones del 31 de enero, que fueron históricas debido a que por primera vez los trabajadores petroleros votaron de manera electrónica y de manera libre.

Celebró que el Presidente Obrador haya las relaciones con el Sindicato Petrolero, pues en los eventos del 18 de Marzo de los años 2019, 2020 y 2021 no fueron invitados a la Celebración.