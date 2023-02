Abre DIF periodo de preinscripción en CADIS

El DIF Municipal de Coatzacoalcos que preside la señora Esther Mortera Zetina, abrió el periodo de preinscripción en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) para el nuevo ciclo escolar 2023.

Irma Aurora Rosaldo Enríquez, de la Subdirección de Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (SACDII) 2024 informó que el periodo de preinscripción será del 01 al 16 de febrero los padres de familia pueden acudir al CADI que se ubique más cerca de su domicilio.

El organismo asistencial cuenta con seis estancias infantiles en el municipio y algunas congregaciones.

Las instalaciones cuentan con espacios sanitizados, además, el personal docente está altamente capacitado para la atención y cuidado del menor.

Los CADIS se ubican en las siguientes direcciones y atienden en un horario de 9:00 a 12:00 horas.

El CADI Allende se ubica en avenida Zaragoza No. 303 en Villa Allende; el CADI Mundo Nuevo se ubica en avenida Lázaro Cárdenas s/n; CADI Coatzacoalcos en avenida Constitución s/n de la colonia Ejidal; CADI Eva Sámano se ubica en avenida Zamora No. 803 de la colonia Centro; CADI Francisco Villa sobre avenida Kulkulcán esquina División del Norte y el CADI Puerto México se ubica sobre avenida Madero No. 2400 esquina Ambrosio Solórzano de la colonia Puerto México.

Es importante que los padres acudan con los siguientes requisitos: acta de nacimiento del menor; CURP del menor; cartilla de vacunación; identificación oficial (INE) del padre o tutor.