¡Aguas! Este es el número que debes bloquear para evitar fraudes en WhatsApp

Las estafas en WhatsApp continúan siendo una preocupación creciente para los usuarios. Los reportes sobre números desconocidos que insisten en realizar llamadas o enviar mensajes son cada vez más frecuentes, y una de estas estrategias tiene como objetivo robar datos bancarios.

Identificar y evitar estas situaciones es fundamental para proteger tu información personal. Para echarte la mano, podemos decirte que existe un número relacionado a prácticas fraudulentas, por lo que aquí te lo decimos para que evites caer en la trampa.

El prefijo que debes evitar

El foco de alerta se encuentra en los números que tienen el prefijo internacional +358, correspondiente a Finlandia. Aunque no hay un número específico que represente el fraude, cualquier comunicación proveniente de este prefijo debe ser tratada con desconfianza.

Estos intentos suelen ser parte de una estrategia para obtener información sensible, como datos bancarios o contraseñas. Es clave no responder, no devolver llamadas y evitar abrir enlaces incluidos en mensajes sospechosos. Si recibes este tipo de comunicaciones, lo más recomendable es bloquear y reportar el número desde la propia aplicación de WhatsApp.

¿Cómo operan los estafadores?

Los delincuentes han perfeccionado sus métodos para parecer confiables y captar la atención de las víctimas. Algunas de las estrategias comunes incluyen:

Mensajes falsos con apariencia oficial : Utilizan fotos de perfil con logotipos de WhatsApp o Meta para generar confianza.

: Utilizan fotos de perfil con logotipos de o Meta para generar confianza. Advertencias engañosas : Aseguran que la cuenta será desactivada si no se completa una verificación urgente a través de un enlace.

: Aseguran que la cuenta será desactivada si no se completa una a través de un enlace. Redirecciones a páginas fraudulentas: Al ingresar al enlace proporcionado, la víctima es llevada a un sitio falso que solicita datos confidenciales como contraseñas, números de tarjetas de crédito o códigos de verificación.

Las llamadas también forman parte de este esquema. Los estafadores realizan llamadas muy breves que se cortan tras uno o dos tonos, provocando que la víctima sienta curiosidad y devuelva la llamada.

Cometer este error puede derivar en cargos internacionales elevados, exposición a malware que comprometa el dispositivo y robo de información sensible sin que el usuario lo note.