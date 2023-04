Sueños recurrentes: ¿qué significa tener un mismo sueño una y otra vez?

A veces los sueños son aislados y aleatorios, pero otras veces suelen repetirse una y otra vez. Noche tras noche sueñas que regresas a la escuela, que eres perseguido, o con una misma persona. Pero, ¿por qué pasa esto? Te explico sus posibles razones y la simbología que hay detrás.

Ante todo, es importante recalcar que nuestro inconsciente tiene una peculiar manera de señalarnos que hay algún asunto interno no resuelto al que debemos dedicarle atención y que hasta tanto no lo atendamos no dejará de expresarse en una serie de sueños. Inclusive hay temas cuya evolución interna la podremos ver a lo largo de nuestra vida y hasta tanto no integremos esta experiencia traumática no podremos procesarla y lograr el aprendizaje que requerimos.

Es posible que los sueños recurrentes estén conectados con patrones de comportamiento repetitivos o atascamientos en nuestra vida cotidiana mientras estamos en vigilia. Soñar con ser perseguido, por ejemplo, puede indicar un patrón de conducta de evitación. Cuando el comportamiento cambie, es probable que el sueño se detenga.

Es necesario entonces enhebrar nuestros sueños, escudriñar en esos temas repetitivos para que vayan desenvolviéndose, revelándose y destilando sus múltiples significados. Solo observando nuestros sueños podremos saber qué rumbo está tomando nuestra vida, nuestro vínculo con los demás, con las relaciones amorosas, familiares y profesionales, con nuestro cuerpo y lo intrascendente.

Te serviría muchísimo registrar tus experiencias y emocionalidades en un "Diario de los sueños". Observa la cronología de estos sueños desde el pasado hasta el presente. Seguramente encontrarás información clave para descifrar esos patrones repetitivos. No te apartes del contenido de tus sueños. Ve hacia el centro, al corazón de ese sueño y establece las asociaciones que creas correcta. Como dice el Talmud: "Un sueño que no es comprendido es como una carta que no ha sido abierta".

