Sin duda que el amor propio es la luz que ilumina todas las esquinas de la vida: trabajo, relaciones sociales, profesión, familia. Es el cimiento por donde se fortalece la felicidad. Amarte lo suficiente, sin caer en el narcisismo, no solo es estar en paz contigo mismo, sino con los que te rodean; comenzar contigo para que desde ahí destiles amor hacia afuera.

Hoy en día hay tantos infelices e inconformes con lo que ven en el espejo, subestiman no solo su esencia, sino gran parte de lo que llevan a cabo; sus capacidades quedan reducidas a mediocridad.

Ajusta ese espejito, ¡HAZLO GRANDE!

Trátate con amabilidad y respeto. Cuántos no se repiten a cada rato: “¡Soy un estúpido, un inútil, es mi culpa!” Cambia el discurso, pues el subconsciente recoge tu pensamiento y lo duplica.

Cree en tus capacidades. ¿De qué te llenas? Seguro tendrás una que otra habilidad, un atributo, alguna fortaleza que surge cuando te sientes desbordado. Céntrate en esta energía para derribar menosprecios y avanzar, fluir en equilibrio emocional. Son tantas las veces que nuestra percepción personal está chueca, no es la más objetiva.

No te compares con otros. Eres tú y tu integridad y no los 5 idiomas de tu vecino. Eres tú y el brillo de tu mirada y no los ojos verdes de tu compañera de trabajo. Sin parámetros y sin tener que pedir disculpas. Auto aceptación es el camino y no detenerte en tus “imperfecciones” y granos.

Cuida tu cuerpo, Aliméntate sanamente, duerme bien, haz deporte, lee y diviértete. Entrégate, pues, a priorizar tu vida, a hacer cosas tan importantes que hagan de ti una persona diferente y especial.