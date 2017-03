Critica Gutiérrez de Velasco que el PAN esté apoyando a familiares de políticos para candidaturas

El panista Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza se dijo decepcionado por la designación de candidatos blanquiazules a las alcaldías en el estado de Veracruz. En su caso, que buscaba la de Veracruz y la perdió frente a Fernando Yunes Márquez, dijo que no causará conflicto interno pero criticó que el PAN esté apoyando a familiares de políticos para que ocupen posiciones.



Dijo que en abril volverá a la Cámara de Diputados y no descartó dejar a su partido pero no en este momento, aunque aclaró que lo valorará. Aclaró que si Fernando Yunes lo invita a participar en su campaña, aceptará; pero si no lo hace, tampoco se lo solicitará.



