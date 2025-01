¿Ya los probaste?: en esta dulcería de Xalapa, los garapiñados están ¡para chuparse los dedos!

Al pasar caminando cerca de este lugar emblemático en el centro de Xalapa, pequeño pero lleno de sabor y color, huele a azúcar quemada.

Palanquetas, nueces, almendras, piñones, café garapiñados; alegrías, cacahuates, fruta seca, bombones de café, galletas, café confitado, pasitas con chocolate, chocolates, forman parte de la gran variedad que se encuentra en este lugar.

Si vives en Xalapa, seguramente ya has visitado este lugar lleno de dulce, y si no, no debes perderte el probar las botanas y garapiñados de este lugar conocido popularmente como "los garapiñados".

Su nombre es precisamente "Garapiñados Delicia", la gente en Xalapa conoce el lugar y es, incluso, punto de referencia: "donde están los garapiñados", "te veo en los garapiñados"

Lo que pocas personas saben es que este lugar tan tradicional, no solamente vende botanas y garapiñados, sino que aquí se hacen de manera casera, artesanal, con una tradición familiar.

Doña Alicia Romero inició este negocio familiar con su esposo, hace 29 años. Ahora es su hija quien continúa elaborando los dulces, comparte para IMAGEN DEL GOLFO.

"Aquí ya tenemos 29 años trabajando y todo esto es artesanal, todo, porque todavía lo hace uno con las manos, con un bombo y ahí se hace todo el dulce, y aparte se hace todo lo que es el cacahuate de botana".

Incluso, quienes visitan la ciudad quedan cautivados por el olor y sabor de "los garapiñados", a unos pasos del Centro Creativo Xalapeños, sobre la calle Insurgentes casi llegando a Xalapeños Ilustres.

"Tenemos aquí ya tantos años y es una tradición que todavía la tenemos", expresa al mostrar el bombo y compartir un poco del origen de "Garapiñados Delicia", junto con su esposo.

"Un día me dijo: ¿nos aventamos? Y le dije: nos aventamos", y así han pasado 29 años elaborando estos dulces y botanas artesanales, en este espacio que conserva ese toque tradicional y familiar que logra conquistar a visitantes y habitantes en el corazón de la ciudad de Xalapa.

¿Ya probaste los Garapiñados Delicia? están PARA CHUPARSE LOS DEDOS.