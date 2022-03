Árboles caídos y otros a punto de caer, deslaves y hundimiento del camino que lleva hasta el mirador del Cerro son algunas de los daños que se pueden observar mientras se recorre la zona; es por ello que visitantes del lugar hacen un llamado a las autoridades para mejorar la imagen del Cerro de Macuiltépetl, volviéndolo el lugar seguro y familiar que era antes.

Deportistas y familias se han visto decepcionados por la falta de mantenimiento al lugar, dejándolo ver descuidado y hasta peligroso, ya que por la falta de atención, también delincuentes lo han tomado como el sitio perfecto para atacar y cometer algún delito.

Igualmente resaltan que esta debe ser una acción prioritaria para las autoridades, pues al ser un lugar de tanta historia para la ciudad, el Estado y ahora para el país, después de que se encontraran proyectiles de rifles antiguos y casquillos del famoso "30-30", un modelo de fusil de cacería usado en la época de la Revolución, que se encuentran presentado en el museo del Macuiltépetl, deberían implementar acciones que atraigan la atención de mayor número de visitantes.

También aprovecharon para enfatizar que, a pesar de que hay vigilancia en el lugar, el hecho de que por las noches no haya luminarias suficientes para no oscurecer la zona, provoca que no sea un lugar seguro ni para vecinos ni transeúntes.