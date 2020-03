El coronavirus no impidió que xalapeños acudieran al parque Doña Falla para disfrutar de la cuarta edición del Festival de la cerveza artesanal Niebla Fest.

Según los organizadores la afluencia fue de alrededor de tres mil personas, aproximadamente, durante este fin de semana.

Max Ramírez precisó que más de 30 expositores participaron en esta edición, de los cuales 10 son productores de cerveza artesanal, aunque también hay stands de gastronomía y artículos diversos.

En entrevista subrayó que el festival se ha hecho gracias a la gente y los empresarios que le apuestan al proyecto.

Sobre el coronavirus señaló que aunque ha habido algunas críticas por realizar el evento decidieron continuar con él puesto que en Veracruz no hay casos confirmados.

"En redes sí nos han atacado un poco por el evento y todo, pero al final hay que ver un poco el trasfondo de que sí, hay que ver la contingencia y afortunadamente en Veracruz no hay casos confirmados como tal y por eso es que nos atrevimos a hacer el evento. Si hubieran casos confirmados, sobre todo en la región, nosotros sí hubiéramos cancelado", dijo.

Pese a ello reconoció que las autoridades sanitarias no dieron instrucciones acerca de medidas pertinentes sobre el coronavirus, aunque sí se observa en distintos puntos gen antibacterial para los asistentes.

"Eso sí te lo puedo comentar, no nos hicieron ninguna recomendación. Las recomendaciones nosotros las estamos tomando de manera particular por si hay alguna situación de algún caso, alguien que se sienta mal por esa cuestión lo estamos invitando a que pase a la unidad médica por algún chequeo antes de acceder, si es que es algún caso como tal pero hasta ahorita no hemos tenido ningún problema", añadió.