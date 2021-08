En un sondeo realizado por Imagen del Golfo, los xalapeños criticaron que las medidas que actualmente implementa el Gobierno para disminuir la incidencia de Covid-19 son muy flexibles, pues no se controla el tránsito de personas en las calles.

Aunado a ello, los comercios -como tiendas, gimnasios, plazas y restaurantes- permanecen abiertos y, en algunos casos, no se respeta la reducción del aforo, lo que ocasiona la aglomeración de clientes y eleva el riesgo de contagios.

Ante esta situación, los ciudadanos consideraron que con la prueba de vacunación habría más control; sin embargo, reconocieron que esta no debe ser la única medida para combatir al Covid-19.

Prueba gratis

De acuerdo con los entrevistados, entre las medidas que debería tomar el Gobierno está la aplicación gratuita de la prueba para detectar el Covid-19, pues debido a la crisis económica generada por la pandemia, muchas personas no cuentan con los recursos para poder costearla.

"Están cobrando más de 350 pesos por hacer la prueba del covid; si no tenemos para comer, ¿vamos a tener dinero para hacernos el examen?", dijeron.

Destacaron que en otros estados de la República, como Tamaulipas, Estado de México y la Ciudad de México, se realiza la prueba de forma gratuita, por lo que pidieron replicar este esquema en Veracruz, principalmente en los municipios que presentan más casos activos, entre ellos Xalapa.

Los xalapeños reconocieron que estas medidas no surtirán efecto si la población no pone de su parte, pues aún hay quienes no creen en la existencia del virus, no portan cubrebocas o se niegan a vacunarse, por lo que exhortaron a no bajar la guardia y sumar esfuerzos para poder combatir la pandemia.

"El Gobierno puede poner esas reglas, pero al final de cuentas si la gente no las sigue, la pandemia no va a terminar", Mayra/Ciudadana

"El Gobierno debe dar gratuitamente la prueba del covid... eso es ayudar a la gente, no pedir que no salgas", Susana García/Ciudadana

"Estaría muy bien que pidieran el certificado de vacunación, porque así se evitarían más contagios", Elena Rivera/Ciudadana

"Las medidas del Gobierno son muy flexibles, permiten el tránsito de mucha gente. Con la prueba de vacunación habría un poco más de control", Héctor López/Ciudadano

"Se deben endurecer las medidas sanitarias. En negocios deben pedir a la gente un certificado de que ya están vacunados", Carlos Rubén/Ciudadano