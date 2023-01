Xalapa, último lugar en competitividad en medio ambiente: IMCO

A pesar de tener el mote de "Ciudad de las flores", Xalapa ha sido calificada como la peor ciudad en cuanto al índice de competitividad urbana en el rubro de medio ambiente.

En su reciente estudio, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) calificó a la capital veracruzana con muy baja competitividad en medio ambiente, entre las ciudades entre medio millón a un millón de habitantes.

De hecho, Xalapa ocupa el último lugar dentro de las ciudades analizadas por el IMCO en todo el país en tal clasificación por número de habitantes.

Por arriba de Xalapa se encuentran Durango, Villahermosa, Reynosa, Cuautla, Morelia, Tampico, Veracruz, Irapuato, Tuxtla Gutiérrez, Hermosillo y Ensenada.

Tales ciudades cuentan con una calificación que va desde muy alta, alta o media alta competitividad en materia de medio ambiente, contrario al municipio xalapeño.

'Ciudad de las flores', solo un nombre

La capital de Veracruz, que cuenta con el título no oficial de "Ciudad de las flores", cuenta con diversos parques, jardines y camellones que le permiten adornarla; sin embargo, no es suficiente, pues a decir del IMCO no cuenta con políticas medio ambientales efectivas.

A pesar de contar con un jardín botánico, viveros tanto de gobierno como privados, tampoco fue suficiente para elevar la calificación de Xalapa.

En el estudio realizado por realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. y que mide la capacidad de las ciudades para relacionarse de manera sostenible y responsable con los recursos naturales y su entorno, determinó que contadas ciudades en el país lo hacen de manera efectiva.

En el caso del estado de Veracruz, reconoció que el municipio de Veracruz lo hace de manera adecuada, mientras que en el caso de Xalapa advierte que es quien peor lo hace entre los municipios evaluados.

Otra ciudad que igualmente fue evaluada del estado de Veracruz fue Poza Rica, la cual tuvo una calificación de media baja, pero aún así por arriba de Xalapa.