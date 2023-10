No habrá recolección de basura en Xalapa; ¿cuál es el motivo?

Debido a las festividades de Día de Muertos, los días miércoles 1 y jueves 2 de noviembre se suspenderá el servicio de recolección de basura.

Al respecto, el Ayuntamiento de Xalapa informó que la suspensión durante estas festividades se debe a las Condiciones Generales de Trabajo que rigen al personal del ayuntamiento.

Ante ello, la Dirección de Limpia Pública exhortó a la ciudadanía a no sacar sus desechos a las calles.

El llamado es para que la población no saque su basura y así no se afecte la imagen urbana, no se genere contaminación o haya inundaciones por la obstrucción de alcantarillas.

El servicio se reanudará en sus horarios habituales el próximo viernes 3 de noviembre.